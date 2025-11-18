William Levy molesto con la prensa tras preguntas sobre su caso legal y su relación con Elizabeth Gutiérrez

Tras unos meses complicados por el arresto que vivió en Estados Unidos, William Levy regresa a la industria cinematográfica con la cinta ‘Bajo un volcán’, proyecto que produce y protagoniza. El pasado 17 de noviembre, se realizó la premier de la película en la Ciudad de México y la prensa aprovechó para hacerle algunas preguntas, principalmente, sobre su situación legal y relación actual con su expareja, Elizabeth Gutiérrez.

Si bien en un principio William Levy se dijo dispuesto a hablar, después protagonizó un momento incómodo con los reporteros, ¿qué pasó?

¿Qué está pasando en la vida de William Levy?

Desde 2024, William Levy ha vivido varios momentos complicados. En ese año, se separó definitivamente de Elizabeth Gutiérrez, tras 20 años de relación y dos hijos en común. Aunque en un principio se creyó que esta sería otra ruptura más, en aquel entonces dejaron claro que ya era algo definitivo.

Nunca se dieron a conocer los motivos exactos de la separación. En el comunicado que la modelo lanzó en ese momento, tan solo señaló que había sido decisión suya dejarlo. También sostuvo que tendría una relación cordial con él por el bien de sus pequeños.

Un año después de esto, el cubano fue arrestado en Miami por los cargos de intoxicación desordenada, alteración del orden y allanamiento de propiedad. Hay dos versiones de lo que realmente habría sucedido.

Según dijo un supuesto testigo, William estaba en un restaurante con un amigo. Habría tomado de más y empezó a invitar copas a los comensales del lugar. Cuando se le pidió que pagara, él se habría puesto agresivo y por ello se le llamó a la policía. Por su parte, el actor sostiene que sí tuvo una discusión con los empleados del lugar y que, cuando quiso regresar por su celular, le hablaron a la autoridad sin motivo alguno.

Pasó unas horas en la cárcel y después salió bajo fianza. Si bien el caso continuó, los cargos fueron desestimados en octubre, luego de que él completara un programa para infractores primerizos.

¿Qué pasó entre William Levy y la prensa durante la premier de su película ‘Bajo un volcán’?

El pasado 17 de noviembre, William Levy estuvo en México para presentar su película ‘Bajo un volcán’. Al principio, la prensa comenzó a preguntarle cosas relacionadas con su proyecto, pero poco después los cuestionamientos se desviaron a su vida personal. Se le preguntó sobre su sentir acerca de que los cargos en su contra hayan sido desestimados y la relación que sostiene actualmente con su ex, Elizabeth Gutiérrez.

De forma educada, pero algo molesta, dijo que ya estaba en otra etapa de su vida y que no quiere ser involucrado en “chismes”. Afirmó sentirse muy bien y que ahora solo estaba enfocado en sus proyectos profesionales.

“En la vida, todo se coge por el lado positivo. Entonces yo, todo lo que ha pasado, si se han dado cuenta, yo nunca he salido a desmentir nada ni a meterme en chismes de nada. Soy una persona que se mantiene lejos de eso. Mi vida privada es mi vida privada. Se han dicho muchas cosas que no son, pero bueno, no voy a perder mi tiempo dándole importancia a cosas. Me mantengo positivo” William Levy

Pese a la insistencia de los reporteros, William mantuvo sus respuestas cortas, pero concisas, y, en algún punto, simplemente se retiró sin despedirse. En el video del momento, una de las comunicadoras deja ver su molestia ante esta acción y dice: “Lo bueno es que venía con ganas de hablar”.

Si bien la prensa lo siguió por varios minutos, William no se detuvo y solo se enfocó en convivir con algunos fans que lo estaban esperando para tomarse una foto con él. Esta actitud causó algo de polémica en redes sociales. Si bien algunos consideran que ya había respondido lo suficiente, otros creen que se portó de forma “grosera”.

¿De qué trata ‘Bajo un volcán’, la nueva cinta de Willian Levy?

‘Bajo un volcán’ es una película dirigida y protagonizada por William Levy. Cuenta la historia de un equipo de expertos, incluyendo una vulcanóloga y un piloto militar, que se reúne para luchar contra una inminente catástrofe natural en Tenerife.

Fue estrenada en España en junio pasado. En tanto que, en México, será lanzada el próximo 24 de noviembre, en la plataforma de VIX. Cabe destacar que este proyecto también será el debut cinematográfico de la hija de Levy.

