William Levy es captado con su novia y hasta presume apasionado beso con su enamorada: FOTO

El fin de semana William Levy sorprendió a todos al publicar una foto tomando de la mano a una joven identificada como Jennifer Camacho, quien parecía ser nada más y nada menos que su nueva conquista.

Pero la historia no quedó ahí. A las pocas horas, la pareja fue captada paseando muy tranquila por Puerto Rico, avivando aún más los rumores. Y por si quedaba alguna duda, el propio actor decidió confirmarlo: compartió un beso en redes sociales, dejando claro que sí hay romance.

Jennifer Camacho sería la nueva conquista de William Levy, que él presume en sus redes. / Redes sociales

Así fue captado William Levy con su novia Jennifer Camacho

Un video compartido por el reportero Ernesto Buitrón muestra a William Levy con playera blanca y gafas oscuras, acompañado de una mujer delgada, de cabello suelto, que viste leggins y sudadera gris. Se trata de Jennifer Camacho, la misma joven que aparece en las historias del actor cubano.

En las imágenes del video, ambos caminan juntos y se acercan al mostrador de una cafetería. Aunque el clip no revela más detalles del encuentro, de acuerdo con Buitrón, la pareja se encuentra en Puerto Rico.

“William Levy aparece con su novia en un café en Puerto Rico, confirmando que dejó a Elizabeth Gutiérrez para siempre”, escribió el reportero Ernesto Buitrón en la descripción del video. No obstante, cabe recordar, que William y su ex pareja, Elizabeth Gutiérrez, terminaron su relación en abril de 2024 y ambos dijeron que no habría posibilidad de un regreso.

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William Levy y su novia Jennifer Camacho protagonizan romántico beso

Mientras la imagen de William Levy tomandole la mano a Jennifer Camacho generó revuelo y dudas sobre esta misteriosa mujer que se describe en su instagram como enfermera, el cubano decidió aclarar los rumores de una vez por todas y confirmar su noviazgo con un beso.

El actor William Levy compartió una romántica imagen en sus redes sociales, donde se le ve besando en la boca a su novia. La fotografía fue tomada en una terraza con una vista espectacular de La Alhambra, en Granada, España.

Sin embargo, mientras el video de Ernesto Buitrón ubica a la pareja en Puerto Rico, esta publicación fue hecha desde Granada, por lo que no queda claro cuál es la ubicación actual de ambos.

Lo cierto es que con este gesto, William Levy muestra abiertamente que se ha dado una nueva oportunidad en el amor tras su separación de Elizabeth Gutiérrez.

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William Levy besa a su novia Jennifer Camacho y publica foto en sus historias de Instagram. / Redes sociales

¿Quién es Jennifer Camacho, la mujer que habría conquistado a William Levy?

Jennifer Camacho la nueva novia de William Levy es enfermera de cuidados intensivos y cursó sus estudios en la Universidad de Florida Central, de donde egresó en 2023.

Semanas atrás, tras ser reconocido en el Festival de Málaga, William Levy compartió un mensaje dedicado a sus hijos y a las personas más importantes de su entorno. Fue en ese texto donde mencionó por primera vez a la llamada “señorita J”, identidad que en ese momento permanecía como un misterio.

William Levy escribió hacia el final de su dedicatoria: “Y a ti señorita J , también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho mucho mucho”.

Hoy se ha confirmado que Jennifer Camacho es, precisamente, la enigmática “señorita J”.

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