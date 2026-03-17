Elizabeth Gutiérrez presume a un guapísimo hombre como el “amor de su vida”, ¿adiós William Levy?

Elizabeth Gutiérrez, actriz y ex de William Levy sorprendió recientemente al compartir un foto junto al amor de su vida a quien le dedicó un amoroso mensaje. ¿La actriz ha vuelto a encontrar el amor?

Recordemos que, tras su ruptura con William Levy anunciada en 2024, en varias ocasiones se especuló que Elizabeth Gutiérrez se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con un empresario de República Dominicana. Incluso, también fue vinculada con el actor Yon González.

Sin embargo, la actriz negó estos señalamientos y ha dejado claro que se encuentra soltera, enfocada en su trabajo y en sus hijos. Ahora, su reciente publicación vuelve a encender las dudas: ¿será que ya volvió a amar?, ¿a quién llama realmente “amor de su vida”?

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Elizabeth Gutiérrez y William Levy / Redes sociales

¿Por qué se separaron Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

La ruptura entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, confirmada en abril de 2024 tras casi dos décadas de relación y dos hijos en común.

De acuerdo con lo que ambos han expresado públicamente, la principal razón radica en diferencias personales y en el crecimiento individual de cada uno. Elizabeth aseguró que ya no era la misma persona que al inicio de la relación y que, aunque el amor seguía presente, sus caminos y necesidades habían cambiado.

A esto se sumaron problemas de respeto y una sensación de desgaste emocional que, según la actriz, la llevaron a tomar la decisión definitiva tras haber dado todo lo que podía a la relación. También influyeron tensiones familiares que salieron a la luz en los meses previos a la separación, incluyendo un incidente que generó polémica mediática y evidenció conflictos internos como un altercado en el que estuvo involucrada la polícia.

Si bien durante años circularon rumores de infidelidad, estos nunca fueron confirmados por la pareja, e incluso Levy negó varias de las versiones difundidas. Finalmente, ambos coincidieron en que ya no era posible continuar de manera sana, optando por una separación definitiva.

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Elizabeth Gutiérrez / Instagram: @gutierrezelizabeth_/ @willevy

¿Quién es el misterioso “amor” de Elizabeth Gutiérrez y qué mensaje le dedicó?

La actriz Elizabeth Gutiérrez volvió a enternecer a sus seguidores en redes sociales tras compartir una emotiva fotografía acompañada con tremendo galán al que llama “amor de su vida”, lo que inicialmente generó curiosidad entre sus fans. Sin embargo, pronto quedó claro que sus palabras no iban dirigidas a una pareja, sino a su hijo Christopher Alexander, que cumple 20 años.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Nunca supe que mi corazón era capaz de amar a alguien como te amo a ti. Has cambiado mi vida para siempre desde el primer día en que llegaste a ella… Me hiciste madre, pero más que eso, le diste a mi vida un propósito y un amor que no tiene límites”, escribió conmovida.

En su publicación, la ex de William Levy recordó con nostalgia los primeros momentos junto a su primogénito, destacando el profundo vínculo que los une. “Fuiste el primer niño pequeño en sostener mi mano, el primero en llamarme mamá y el primero en robarme completamente el corazón. Verte crecer en un hermoso joven ha sido una bendición en mi vida”, expresó.

Elizabeth también dejó claro que, sin importar el paso del tiempo, su hijo siempre ocupará un lugar especial en su corazón: “No importa la edad que tengas, siempre serás mi bebé, mi mejor regalo, y el que me enseñó el amor incondicional”.

Finalmente, la actriz cerró su mensaje con palabras de aliento y amor incondicional: “Ve tras tus sueños… Sé humilde pero conoce tu valor… ¡Estaré a tu lado siempre! ¡Gracias por elegirme como tu mamá!… ¡Te adoro, mi principe!”.

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¿Quién es Elizabeth Gutiérrez, actriz y ex de William Levy?

Elizabeth Gutiérrez nació el 1 de abril de 1979 en Los Ángeles y es una reconocida actriz, modelo y empresaria de raíces mexicanas. Saltó a la fama en 2003 tras participar en el reality “Protagonistas de novela”, donde conoció a William Levy.

Su debut actoral llegó en 2005 con “Olvidarte jamás”, proyecto que marcó el inicio de una sólida carrera en telenovelas. Con el paso de los años, se consolidó como protagonista en producciones como “El rostro de Analía”, “Amor comprado” y “El fantasma de Elena”.

Luego de hacer una pausa prolongada para enfocarse en la crianza de sus hijos, la actriz retomó su carrera en 2025 con “Velvet: El nuevo imperio”, donde dio vida al personaje de Sara. Ese mismo año también participó en el reality “La Isla: desafío extrem"o, reafirmando su regreso a la televisión.

Además, fue elegida como presentadora de los “Billboard latin music awards 2025", lo que fortaleció su presencia mediática. Paralelamente, inició una nueva etapa como productora, colaborando con Guakamole makers y presentando proyectos en Iberseries.

Actualmente, Elizabeth busca expandir su carrera hacia el mercado anglosajón y abrirse camino en Hollywood, un objetivo que ha tenido desde siempre.

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