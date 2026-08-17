William Valdés hace fuertes escenas LGBT en obra El deseo de lo prohibido y confiesa: “Es sacarme los pantalones”

Aunque parecía que su carrera iba en picada y no podría retomarla, William Valdés ha logrado salir adelante, y actualmente participa en 2 obras: La obscenidad de la carne y El deseo de lo prohibido. En la segunda realiza fuertes escenas de contenido sexual gay.

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William Valdés / Facebook: William Valdés

¿William Valdés con poca ropa en El deseo de lo prohibido? Esto dijo sobre sus escenas con Silverio Rocchi

William Valdés nos comparte cómo se siente al respecto:“Ya estoy acostumbrado porque llevo casi 300 funciones de La obscenidad de la carne, donde también salgo semidesnudo. Ya se me ha quitado un poco el pudor, ya ni lo pienso, ya es de nada más sacarme los pantalones. El deseo de lo prohibido es una obra muy sensual. Trabajo con un gran compañero, que es Silverio Rocchi. Mis escenas son con él y pues estamos jugando. Me siento bien de que sea con él, porque lo conozco. A lo mejor con otro actor hubiera sido más complicado, pero venimos a dar una gran función”.

En la puesta, Silverio se desnuda totalmente y en escena pareciera que sus genitales chocan con el trasero de William. Al respecto, señaló: “Todo está marcado por nuestro director. Nosotros tenemos la apertura de decir: ‘Sabes qué, mejor así, es más cómodo’, y nos dejan. Está coreografiado”.

Sobre la sinopsis de la obra, compartió: “Se trata de 2 parejas de hombres que se encuentran en un bar swingery se van a la casa de una de ellas. Hay un juego de cartas y a partir de ahí empieza a salir la ropa, pero también todos los problemas que tiene mi relación, y se destapa que no son capaces de tener una buena comunicación”.

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Con quien realiza las escenas de sexo es con Silverio. Asegura que su compañero lo hace sentir cómodo.

¿William Valdés tiene pareja? Revela si tendría una relación abierta

¿William Valdés tendría una relación abierta? “Hay que pensarlo, porque creo que también (influye) el tiempo, la confianza, porque ¿qué tal que te enamoras de la otra persona que te acabas de dar?”.

Por otra parte, el cubano lleva 5 años soltero y está feliz. “Es más rico así, no tener que decirle a nadie ‘llegué a tal hora’. Además, me va mejor profesionalmente cuando estoy soltero, me enfoco más en mí, en mi cuerpo. Espero que sean 5 años más. Eso sí, soltero, pero no solo”.

En cuanto a la buena racha de trabajo que ha tenido, señaló: “Después de la tormenta viene la calma. Creo que la calma llegó a mí porque la busqué y me centré en mí, y tuve la ayuda necesaria. Yo no estaba bien y, si yo no estoy bien con la gente, ellos no lo van a estar conmigo. Ya llevo 7 años en México. Estoy muy agradecido, porque me ha dado una segunda oportunidad en muchas ocasiones. Espero poder seguir haciendo una carrera y consolidándome como actor y conductor”.

¿Cómo apoya William Valdés a su papá tras la amputación? Revela que ya camina con prótesis

Respecto al estado de salud de su padre, a quien el año pasado le amputaron una pierna, William Valdés refirió: “Ya tiene su prótesis, ya está caminando. Al principio fue complicado, pero su doctor también perdió una pierna y hace triatlón. Ha hablado mucho con él. Y yo llevo a mi papá donde él quiera”.

William es quien lo ayuda económicamente. “Mi familia es mi pilar y por ellos doy todo hasta que pueda y lo que pueda. Por eso el trabajo es reimportarte para mí, hay que seguirle chingando”.

Por último, reconoce que, aunque el hate en las redes ha bajado, “la funa siempre existe. Hay que disfrutarla, gozarla. Hoy soy como una mantequilla, todo se me resbala”.

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William Valdés y su papá / archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es William Valdés? Esta es la trayectoria del actor y conductor cubano

Nació el 10 de enero de 1994.

En 2011 formó parte de la serie Grachi. Un año después lo vimos en la telenovela El rostro de la venganza.

Un año después lo vimos en la telenovela El rostro de la venganza. En 2019 se integró al matutino Hoy como hostdigital.

Dejó Televisa en 2020 y se incorporó a Azteca con Venga la alegría, de donde fue despedido en 2022.

y se incorporó a Azteca con Venga la alegría, de donde fue despedido en 2022. El año pasado fue conductor digital de La casa de los famosos de Telemundo. Ahora destaca en teatro.

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