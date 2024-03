Yolanda Andrade revela que está a favor de Héctor N y arremete con Ginny Hoffman

El 15 de marzo pasado, el año pasado los juesces y magistrados encontraron culpable a Héctor N por corrupción de menores y le dictaron 10 años y medio de prisión, aunque apeló la sentencia, perdió. Ahora, el juzgado competente deteminó que sí abusó s3xualm3nte de su hija, Alexa. Debido está situación el actor deberá cumplir una sentencia de 13 años y 10 meses en prisión, que se prepara para combatir legalmente.

A pesar de esto, sin importar las pruebas y que la ley está a favor de Alexa, Yolanda Andrade se sumó a la lista de famosos que creen que Héctor es inocente, pues dice que la mentirosa en todo este caso es Ginny Hoffman.

La conductora comentó que ha apoyado al actor a través de las ventas de tamales que ha hecho su hija Daniela Parra, por lo que Héctor le mandó las gracias en la llamada que le hizo a su hija haces unos días. Yolanda detalló que es admirable la fe que mantiene Héctor a pesar de que sigue en la cárcel.

Yolanda reveló que lamenta que este caso esté haciendo tanto daño a tantas personas y reiteró su apoyo a Héctor N. La conductora tuvo una plática con varios medios de comunicación y fue ahí que criticó el actuar de Ginny Hoffman, ya que ella hizo pública su denuncia primero en una revista y luego acudió a las autoridades para denunciar el abuso.

Yolanda mencionó que no entiende por qué Ginny Hoffman tardó tanto en denunciar a Héctor Parra por lo sucedido, ya que ella hubiera reaccionado diferente.

Yolanda Andrade

“Ya no son chiquilladas, Ginny, ¿neta? Es tan sencillo que sí yo sé que si alguien abusó de una hija o mi hermana o mi sobrina, que alguien tuvo un abuso con ella, yo voy y le cortó el pito. No me espero y voy con una revista y espero a que sea mayor de edad. No hay nadie esperando. Corriendo voy, lo agarró de los hu3v0s”.