Yuri revela que Cristian Castro le pidió no entrometerse en su vida privada

En las últimas semanas, la vida privada de Cristian Castro ha dado de qué hablar, ya que el cantante ha tenido relaciones fugaces que han estado en el ojo del público.

Recordemos que en enero de este año, el famoso presentó a Mariela Sánchez como su novia ante los medios de comunicación y a su madre. Sin embargo, esta relación pronto llegó a su fin tras rumores de infidelidad y malos tratos.

Cristian Castro y Mariela Sánchez juntos en Miami / Instagram: @cristiancastro

Pero tan solo unos días después, comenzó una relación con otra mujer de nombre Ingrid Wagner, con quien tuvo un romántico viaje por Europa. Aunque este amorío parecía ir viento en popa, solo duró 21 días.

Tras esta ruptura, el intérprete de ‘Azul’ reanudó su relación con Mariela Sánchez. Aunque ambos aseguraron que el amor había triunfado, solo estuvieron juntos unos días debido a que salieron a la luz varios audios de Mariela hablando muy mal de él.

Ingrid Wagner y Cristian Castro / IG: @cristiancastro

Hace unos días, TVNotas dio a conocer en exclusiva que el hijo de Verónica Castro regresó con Ingrid, a quien trajo a nuestro país y con quien pasó días en las playas de Cancún después de un concierto con Yuri.

A diferencia de la primera vez, quieren llevar este romance lejos del ojo público así lo aseguró nuestra fuente: “Sé que Cristian le pidió que no subiera tanto (a redes) para que no estuvieran encima de ellos y ella aceptó. Solo ha compartido lo feliz que está en las playas y eso. Pero este señor dice una cosa ahorita y en cinco minutos otra completamente diferente. Ella dice que solo está pasando el momento. Que no quiere aturdirlo y que acepta las condiciones”.

Tras sacar a la luz esta información, el cantante e Ingrid Wagner fueron captados juntos, lo que confirma nuestra nota, aunque ninguno de los dos ha hecho pública su relación como la primera vez que estuvieron juntos.

Ingrid Wagner foto de playa en Instagram / IG: @Ingridwagner

Yuri asegura que no es amiga de Cristian Castro

Debido a esta situación, Yuri ha sido cuestionada por la prensa sobre la situación sentimental de Cristian Castro, quien en repetidas ocasiones ha dado su opinión. Sin embargo, al parecer esto no le gustó nada a Castro.

Hace unas horas, el programa ‘Venga la alegría’ captó a Yuri mientras llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí fue cuestionada sobre la nueva relación de Cristian Castro, pero la respuesta de la intérprete de ‘Maldita primavera’ dejó sorprendidos a todos.

“No voy a hablar de Cristian. ¿Por qué voy a hablar de él? Pregúntale a él. Yo no soy su llevadera y trae. Como Cristian no da entrevistas, me preguntan a mí todo de él. Yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como con él”. Yuri

Instagram

Yuri también confesó que fue el propio Cristian quien le pidió que no hablara más de su vida privada con la prensa, por lo que ella respetará la petición de su compañero.

Yuri “No me incomoda, hijo. Lo que pasa es que él también ya me dijo: ‘Oye, ya’. Sí, él también ya me dijo: ‘¿Oye, siempre te preguntan a ti por mí?’ Le dije: ‘Sí, porque tú no das entrevistas’. Entonces yo prefiero no decir nada de él. Mejor pregúntenle a él”.

Finalmente, Yuri dejó claro que ella no convive con Cristian Castro, a pesar de que hicieron una gira juntos por varios estados de México. Además anunció que se termina la gira.

“Ni convivo con él porque a él no le gusta convivir con sus compañeros. Entonces, no sé qué onda con su vida. Sí, se termina la gira porque yo tengo muchas cosas por hacer”. Yuri

