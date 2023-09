Yuri revela que padeció una enfermedad venérea que casi le cuesta la vida

Al borde del llanto, Yuri admitió que desarrollo una adicción a tocarse a sí misma, cuando era menor de edad.

En medio de la polémica por las revelaciones de Alicia Machado sobre el presunto maltrato que sufrió a manos de José Manuel Figueroa, Yuri sorprende a todos los fans de Secretos de las indomables al confesar que padeció una enfermedad venérea.

Durante una plática con el resto de las integrantes del reality, la veracruzana contó que hace tiempo le diagnosticaron papiloma cervicouterino, la cual fue consecuencia de haber tenido relaciones íntimas sin protección y casi le cuesta la vida.

“Estuve a punto de morir. Yo no me cuidaba. Es una enfermedad muy dolorosa. La curación es muy dolorosa. Es muy feo, muy delicado. Tú te metes. Estás hasta las chanclas. No te das cuenta y ya cuando te das cuenta, ya estás contaminada”, expresó.

Te recomendamos: Yuri se defiende de las críticas de la comunidad LGBTQ+: “Yo creo que es porque soy cristiana”

Aunque ahora ya está recuperada, le aconsejó al público que tuvieran mucho cuidado con quien tienen intimidad, principalmente los jóvenes, a quienes considera un “blanco fácil” para contagiarse de este tipo de enfermedades.

“Cuídense. No saben con quién se están metiendo. Cuando estás drogado, cuando estás con alcohol, esa persona te va a traer un cáncer cervicouterino, un papiloma. Antes era a los 30 años, ahora, a las muchachitas de 12 años se les tiene que poner una vacuna. No manchen”, indicó.

Yuri le recomendó a toda su audiencia que tuviera conciencia sobre las personas con las que tienen intimidad / Instagram: @oficialyuri

Yuri admite que se tocaba desde los nueve años

Además de hablar sobre su padecimiento, Yuri también recordó que tuvo un “abuso visual” al ver a dos personas tocándose íntimamente, lo que provocó que comenzara a autocomplacerse desde los nueve años.

“Yo tuve un abuso visual de s3x0. Yo recuerdo que, a los nueve años, empecé a mast&rb4rm3, pero una cosa que ya era enfermedad. Por eso fui tan s3x&4l. Yo vi a dos personas adultas tener s3x0 a los seis años. A mí nadie me explicó”, apuntó.

Al borde del llanto, les pidió a todos los televidentes que cuidaran de sus hijos, pues lo que vio fue el “origen” de la enfermedad venérea que padeció: “Me acosté con el que yo quise. Hice lo que yo quise y después ‘señora, tiene papiloma y, a lo mejor tiene cáncer’. ¿Tienes que llegar a ese extremó?”, resaltó.

Yuri contó que su adicción a tocarse inició cuando vio a dos familiares teniendo intimidad / Instagram

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

De acuerdo con especialistas, el cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado virus del papiloma humano (VPH). Este virus se contagia por contacto íntimo. El cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH. Pero algunas veces, el virus conduce a un cáncer.

Es posible que en un principio, el cáncer de cuello uterino no cause síntomas, pero más adelante puede haber dolor en la pelvis o sangrado vaginal. Suele tomar varios años para que las células normales del cuello uterino se conviertan en células cancerosas.

El tratamiento puede incluir cirugía, terapia de radiación, quimioterapia o una combinación de estos. El tratamiento dependerá del tamaño del tumor, si el cáncer se ha propagado o si usted quisiera quedar embarazada más adelante.

Es recomendable ir al ginecólogo con regularidad para descartar cualquier tipo de afecciones / Freepik

Te podría interesar: Wendy Guevara en el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional