Yuri tenía VPH hasta en las cuerdas vocales por sus desenfrenadas noches: “Le pedí perdón a Dios”

No es la primera vez que Yuri habla de la enfermedad que contrajo por una vida llena de excesos. La cantante se contagió del virus del papiloma humano por su vida llena de excesos en donde ella ha aceptado que su adicción era el s3x0.

En una entrevista con Pati Chapoy, Yuri mencionó que durante una visita al médico se sorprendió de ver cómo estaba su cuerpo por dentro debido al virus.

“Cuando el doctor metió una camarita en el cuello de la matriz, yo le dije ‘Ay doctor, ¿esa soy yo por dentro?’ Y me dijo ‘sí señora’, hasta vergüenza me dio conmigo misma. Eran unas llagas así (grandes)”, contó.

La enfermedad estaba tan activa que el doctor le tuvo que preguntar si había tenido actividades orales debido a que la enfermedad también se podría alojar en su garganta, lo que sería un gran problema para la cantante que necesita su voz para trabajar.

“¿Y después de ahí tuvo usted no sé qué oral?”, le preguntó el doctor, así que la cantante le respondió, “ay doctor, ¿a usted qué le importa?”, pero entonces le explicó la importancia de saber esto, “señora es que me tiene que decir porque el papiloma se queda en las cuerdas vocales y se va a quedar muda. La voy a tener que operar cada ‘x’ cantidad (de veces)”.

Para Yuri esto fue algo devastador porque las cuerdas vocales son su instrumento de trabajo, “imagínate, yo me acordaba de todos mis acostones. Yo salí pidiéndole perdón a Dios”, reconoció.

La cantante continuó reflexionando y dio un mensaje importante sobre cuidar el cuerpo, “dije, Santo Padre, la gente no pensamos en dónde nos estamos metiendo con quién nos acostamos y cuando estás alcoholizada, qué condón ni qué condón”, además de que el doctor le explicó que la protección debe estar a una cierta temperatura para que el VPH no pueda transmitirse, “(le dije) ay, no venga con eso doctor”, pero el especialista la siguió regañando y Yuri seguía cayendo en cuenta de lo que le estaba pasando, “yo nunca me puse. Me regañó”.

Yuri se arrepintió de su vida de excesos / YouTube: @Pati Chapoy

Finalmente el doctor le dijo que estuvo a punto de tener cáncer cérvicouterino. “Llegué a mi casa y le pedí perdón de rodillas otra vez a Dios”, contó.

Esto hizo que Yuri cambiara el rumbo de su vida y se acercara a Dios. Luego contra todo pronóstico de formar una familia pudo adoptar una niña y ahora los tres son muy felices.

Yuri se sometió a un tratamiento para el VPH

La cantante le había transmitido ya el virus a su esposo así que tuvo que ofrecerle disculpas a él también por su pasado.

“Mi amor perdóname, pero es que yo era un poco media tremendita y ahí es cuando me acordé de todas las que hice y dije ‘señor dame otra oportunidad”, dijo.

Entonces la cantante y su esposo se sometieron a un tratamiento en el que “te congelan el virus y te da temperatura… si no te da temperatura es porque no funcionó”, explicó, agregando también que fue muy doloroso.

