Horóscopo semanal del 28 de mayo al 3 de junio de 2024, ¡todos los signos!

Del 22 de mayo al 21 de junio estamos en la temporada de Géminis. Las personas que nacieron bajo este signo tienen una mente muy rápida. Pueden ser escritoras, periodistas o comunicólogas. Los Géminos saben escuchar a los demás y resolver problemas. Son de carácter fuerte y decidido. Cuando no les gusta alguien o algo, desaparecen de la escena. Les gusta la independencia, son impacientes, les desespera la gente lenta.

ARIES

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries / Canva

Podrás solucionar el dilema o problema que te ocupa. Has sido cuidadoso con el proceso y los involucrados y ahora verás los frutos de tu paciencia e inteligencia emocional. Para ayudar a que así suceda, empieza a hacerte buena magia confiando en los demás, visualizando la situación “ya arreglada y perfecta”, como si fuera una película en la que eres el protagonista. Todo es energía y tú cocinas y moldeas tu vida y circunstancia. Mejora la economía.

LEO

(24 de julio al 23 de agosto)

Leo / Canva

Trata de sortear las dificultades y piedras del camino en tu zona laboral con buena cara y actitud positiva. Ya viste que es el pan de cada día, así que no dejes tu hígado y alegría en cada suceso. Tómalo con filosofía y, al salir de la oficina, entrégate a tu vida personal y sácale todo el jugo posible. Es momento de reconciliarte con familia, amigos y, quizás, hasta con la pareja. Estuviste muy aislado, pesimista y huraño los últimos tiempos porque las cosas no salieron como querías.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario / Canva

Seguramente pasaste meses con el flujo laboral bajo y, por más que buscaste opciones, solo tuviste gastos e inversiones. En junio Júpiter tu regente y aliado te trae maravillas y excelentes oportunidades, proyectos magníficos y tu bolsillo tendrá alivio con más cifras en tu cuenta. Retomas tu buena suerte y estrella, después de un periodo de neblina mental. Venus, el planeta del amor y la belleza, seguramente ya te trajo un amor verdadero. Si no ha llegado ¡prepárate!, ya está aquí.

TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro / Canva

Soluciona los problemas como van llegando sin atiborrar tu mente con “todo lo que tienes que hacer”. Deja que los asuntos familiares se arreglen a través de los involucrados. No te eches encima esa responsabilidad ahora. Sube tu vibración con pensamientos y sentimientos de abundancia, entrando en la plenitud de tu ser interior. Ahí te empoderarás y resurgirás con fuerza. No hay nada que temer. Vas mejorando poco a poco. Te llega una excelente racha de abundancia y aciertos. Confía.

GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)

Géminis / Canva

Quizá te volviste muy práctico y hasta un poco insensible para las relaciones íntimas y amistosas, ya que has estado metido en asuntos laborales tratando de ser lo más profesional posible. Ahora habrá que nivelar tu balanza hacia la calidez del amor, la seducción, los placeres, el juego y la flexibilidad. Volver a sacar al niño interno espontáneo e ingenuo te funcionará mucho mejor y gozarás más la vida. Júpiter entra en junio a tu signo y traerá maravillas y abundancia.

CÁNCER

(22 de junio al 23 de julio)

Cáncer / Canva

Ya has tenido algunos aciertos laborales y te aceptaron en ese trabajo que deseabas. Seguramente no resultó tan fácil ni tan bueno como esperabas, porque no estás ganando el dinero que requieres. Hay que admitir que vas mejorando y hay logros, pero bien sabes que no te conformarás ni te quedarás ahí. En cuanto surja algo que te dé mejores rendimientos migrarás hacia esos pastos. Júpiter en junio te trae agradables sorpresas y abundancia. Acepta las invitaciones y salidas. Llega pretendiente.

VIRGO

(24 de agosto al 23 de septiembre)

Virgo / Canva

Estará tenso el ambiente en el trabajo. Tus jefes estarán de pocas pulgas pidiendo imposibles y todo te empujará a buscar otro nicho laboral con más estructura y ética profesional. Hay amistades que solo te buscan por interés o que no son buena influencia. No comprometas la relación con tu familia o pareja por ellos. Es momento de entrarle a filosofías más profundas y no quedarse en la superficie y en lo aparente. Hay gastos fuertes.

LIBRA

(24 de septiembre al 23 de octubre)

Libra / Canva

Los recientes acontecimientos te han hecho valorar mucho más las pocas amistades verdaderas que te rodean y a los miembros de la familia con los que cuentas, que cada vez son menos. No has querido hablar de tu vida personal e intimidades. Mejor así. Es preferible charlar de cosas agradables para convivir sanamente. Se estabiliza tu situación económica. Seguirás laborando en tu recinto actual. No te metas en políticas ni partidismos en la oficina o podrías meterte en serios problemas.

ESCORPIÓN

(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpión / Canva

El trabajo fluye y se desliza fácilmente. Tu equipo de trabajo, jefes y proceso creativo serán muy satisfactorios. Pero tú ya estás pensando en el futuro y en los proyectos que vienen. Cada vez quieres algo más ambicioso para tu carrera. No podrás realizarlo todo, pero sí gran parte. Con eso, estás más que bendecido con excelente suerte. Querrás tomarte unos días a distancia de tu pareja porque te agota tener que sostenerle energéticamente. Se vale y no pasará nada.

CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio / Canva

Cuida la forma en la que te diriges a tus empleados, compañeros de trabajo y amigos. Tiendes a decirles “netas” muy directas que no recibirán con agrado. O bien, pueden sentir que no los escuchas y que te centras en ti mismo todo el tiempo. No podrá realizarse un viaje que tenías planeado, ya que se te empalmará con asuntos laborales imposibles de postergar. Sigue mejorando tu economía. La señora fortuna ha regresado a tus cielos y se multiplicará en junio por la presencia de Júpiter.

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)

Acuario / Canva

Trata de ser realista y no te metas en vericuetos ni situaciones complicadas, porque te la pasarías mal y hasta puedes perder amigos o trabajo. Escoge muy bien tus batallas y no desgastes tu energía en lo que sabes que no prosperará. Estás ante el inicio de nuevas oportunidades laborales si eres constante, coherente y concreto. Viene una historia de amor inolvidable. Será una de las más importantes de tu vida. Atrévete a afinar esos detalles y cabos sueltos que sabes que urgen.

PSCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis / Canva

Déjate aconsejar por personas expertas en temas laborales, inversiones y lo relacionado con los proyectos que estás abordando y realizando. Trata de ser flexible y no arisco, sin aparentar que “lo sabes todo”. No te muestres distante con los que amas, puede que estés tomando tácticas que en lugar de beneficiarte te alejan de los demás y de tus objetivos. Suelta tus defensas y regálate un renacimiento total. Puedes hacer un “borrón y cuenta nueva”. Se te brinda esa oportunidad de oro.