Wendy Guevara ya fue dada de alta y se encuentra recuperándose en casa de una amiga

Las alarmas se encendieron el pasado domingo 26 de mayo, luego de que se dio a conocer que Wendy Guevara sería operada. Así lo dio a conocer su médico, Jesús Montaya. Esto ocurrió luego de que la influencer experimentó intensos dolores abdominales durante varios días.

‘La Perdida’ confesó que necesitaba una operación de emergencia, pues tenía de piedras en la vesícula que podrían derivar en una pancreatitis: “El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopía, porque si esa piedra se va al páncreas, me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo”.

Wendy subió algunas historias en el hospital / Instagram

Luego de varias horas sin saber sobre su estado de salud, fue la propia Wendy Guevara quien, a través de su cuenta de Instagram, realizó un live desde el hospital, en cama y con oxígeno, para hablar de cómo había salido de su operación.

En dicho video, la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ tranquilizó a sus fieles seguidores y aseguró que estaba estable y, a pesar de los fuertes dolores de estómago, ahora se encontraba bien.

Wendy Guevara ya fue dada de alta

Hace unas horas, Wendy Guevara subió varias historias a su cuenta de Instagram en las cuales informó que ya había sido dada de alta del hospital. La creadora de contenido mencionó que pasará unos días en casa de su amiga Evelin, donde será cuidada por sus familiares y amigos.

“Hermanas, pues ya estoy aquí en la casa de Evelin, pues miren, estoy con todo lo del hospital. Ya me dieron de alta”. Wendy Guevara

Wendy Guevara fue dada de alta del hospital tras cirugía de emergencia / Instagram: @wendyguevaraoficial

La famosa también agradeció a todo el equipo médico por sus atenciones y dijo que gracias a ellos pudo ser dada de alta lo antes posible.

Wendy Guevara “Quiero agradecer porque la neta, me ayudaron mucho. Todo bien limpio, todos los doctores súper buenas personas, muy amables, los enfermeros… bueno, nada más quería decirles que estoy bien y la verdad aquí en el hospital estoy muy agradecida”.

Wendy Guevara no reveló cuántos días tendrá que permanecer en reposo para recuperarse de su cirugía. Debido a esta situación, aún se desconoce si la influencer deberá cancelar algunos compromisos de su apretada agenda.

