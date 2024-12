Horóscopo semanal de 17 al 23 de diciembre de 2024, ¡todos los signos!

Estamos por entrar al ciclo de Capricornio. Las personas nacidas bajo este signo son muy inteligentes, responsables y organizadas. Siempre buscan superarse. Son muy cautas en sus relaciones. Estrategas. Le dan mucha importancia a la estabilidad. Si hay algo que no soportan es que les digan lo que tienen que hacer. Son mandonas. Son excelentes como amigos y files en pareja, son más apapachadoras que se*.xu@les.

Aries, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 21 de marzo al 20 de abril

Aries horóscopo / Pixabay

Ares, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana tu círculo social tendrá cambios tremendos y afortunados por encuentros que te desafiarán a cambiar la forma de ver la vida y los negocios. Plutón entró el 19 de noviembre a Acuario, lo que te llevará a vivir situaciones que pongan a prueba tus límites, sobre todo en el ámbito amoroso. De aquí en adelante nada será superficial, sino cargado de enseñanzas que impactarán tu identidad. Todo lo reprimido se desborda para sanarse hacia la luz y la armonía.

Tauro, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro horóscopos / Pixabay

Te puede interesar: Tips para el ahorro decembrino: Di NO a la cuesta de enero, ¡inicia el 2025 con estabilidad financiera!

Tauro este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana los movimientos de Plutón impactarán tu zona de estudios y preparación. Es un momento de expansión intelectual y espiritual. Llega una transformación total de la forma en que llevas actualmente tu carrera o vocación, implementando estrategias modernas. Venus, tu regente en Escorpio, te trae sensaciones profundas y sensuales que querrás disfrutar y experimentar. Reconectarás con tus pasatiempos.

Géminis, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 22 de mayo al 21 de junio

Géminis horóscopo / Pixabay

Géminis, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana el río caudaloso de la vida no te da opción y te lleva a una transformación total, por el ingreso de Plutón en Acuario. Te adentrarás en estudios filosóficos o espirituales que te ayudarán a encontrar el verdadero significado de tu vida. Será venturoso si permites todos los cambios en tu carácter, hábitos y creencias que se necesitan para una total trasmutación. Lograrás ese encuentro amoroso esperado, contra viento y marea.

Cáncer, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 22 de junio al 23 de julio

Cáncer horóscopo / Pixabay

Cáncer este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana el tránsito de Plutón estimulará tus relaciones personales, vínculos y asociaciones. Estás en una transformación profunda en la dinámica de pareja, ya sea para transformarla definitivamente o bien, terminar. Sentarse a charlar y pronunciar de forma pacífica y sin reproche todo lo que te incomoda, así como escuchar al otro, será l a base de la sanación madura en todo tipo de relaciones. Llega una nueva propuesta laboral interesante. Hay viaje corto a la vista.

Leo, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 24 de julio al 23 de agosto

Leo horóscopo / Pixabay

Leo este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana podrás percibir que desde que Plutón ingresó a Acuario el 19 de noviembre, una intensa energía se mueve dentro de ti, revolucionando tus ideas y creencias, dejando entrar nuevas formas de trabajar y amar. Verás más allá y por encima de las apariencias. Te dedicarás a hacer tu trabajo lo mejor posible y llevar tu mensaje de paz, honestidad, creatividad y arte al mundo, sin falsa modestia. Ese es tu destino, tu misión y es preciso cumplirla. Pronto irás al mar o cerca de un río o lago.

Virgo, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 24 de agosto al 23 de septiembre

Virgo horóscopo / Pixabay

No te puedes perder: ¿Cómo prevenir gripes y resfriados este invierno?: Consejos para fortalecer tu salud

Virgo, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana Plutón con su entrada triunfal a Acuario durante 20 años, potenciará tu creatividad, expansión personal y carrera, dándote ese empuje y ambición bien enfocada para lograr el avance sin perder piso. Además, se desenterrarán viejas heridas amorosas, existenciales y creativas, para sanarlas y poder expresar al máximo todo tu potencial. Permítete la experiencia de una terapia de “constelaciones familiares”. No seas orgulloso en el amor por inseguridad.

Libra, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 24 de septiembre al 23 de octubre

Libra horóscopo / Pixabay

Libra, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana tomas al fin la iniciativa y enfrentas todos los retos para avanzar. Cuida cada palabra que le digas a tus hijos o jóvenes de la familia, porque tu influencia sobre ellos será tremenda. Si los guías con sabiduría lograrán proezas sorprendentes. Ahora sabes que eres capaz de vivir solo y ser feliz. Es un gran avance, porque si llega alguien a tu vida será porque ambos quieren y no porque se necesitan. Tu creatividad te dará herramientas para mejorar tus ingresos.

Escorpión, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 24 octubre al 22 de noviembre

Horóscopo escorpión / Pixabay

Escorpión este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana no puedes negar que ha habido conflictos, roces y malentendidos entre personas de tu zona laboral y amistades que te importan. Y con la pareja no ha estado la comunicación en su mejor momento. Todos estos asuntos requieren atención y comprensión, ya que tú tienes el 50% de responsabilidad en ellos. Los debates con colegas son productivos siempre que tengas oídos para oír y no solo para hablar. Llega una tentación irresistible con pasión.

Sagitario, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

Sagitario horóscopo / Pixabay

Consulta: Moda de Invierno: Consejos para usar abrigos con estilo

Sagitario, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana debes abrir los ojos y ser más razonable y centrado con relación a tus finanzas. Ser realista y hacer lo que sea necesario: Estudiar, investigar y reunir a los especialistas que pueden ayudarte a reencontrar tu rumbo. Replantea tu forma de ganar dinero: Reduce gastos y vende o regala lo que ya no te hace falta. Mejora la relación de pareja. Hay conexión y sensación de pertenencia. Organiza tu mente. En 2025 regresa tu suerte y el éxito profesional económico.

Capricornio, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 22 de diciembre al 20 de enero

Capricornio horóscopo / Pixabay

Capricornio, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana aprendes a multiplicar el dinero y al mismo tiempo divertirte sin dejar tus pasatiempos. Habrá que analizar qué tipo de bienes y recursos sí te dejan buena economía y los que más bien te cuesta mantener. Sentirás rejuvenecimiento y vitalidad en tu cuerpo y mente, muchas ganas de viajar, ya sea de trabajo o placer. Regresan amigos a tu vida que estaban distanciados. Te pondrás en los zapatos de tu amado para comprenderlo mejor.

Acuario, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 21 de enero al 19 de febrero

Acuario horóscopo / Pixabay

Acuario, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana estás en una metamorfosis en la que te cuestionarás todos los aspectos de tu vida y tu esencia misma. Quirón te invita a revisar la forma en la que te comunicas con los demás. Es importante ser coherente y consistente para que los demás te sigan, confíen en ti y se puedan realizar objetivos creativos, grupales, amistosos y amorosos. Urge encontrar formas de ganar más dinero, algo práctico y sencillo. No seas tan purista. Urge menos rebeldía y más acción.

Piscis, horóscopo semanal del 17 al 23 de diciembre

Del 20 de febrero al 20 de marzo

Piscis horóscopo / Pixabay

Piscis, este 17 de diciembre de 2024 y el resto de la semana seguramente experimentas una explosión de creatividad, empatía, sensibilidad y espiritualidad enfocado en tu autodescubrimiento y la manifestación de tus deseos más profundos. Todo esto porque el 7 de diciembre Neptuno regresó directo en tu signo. Estás conectando con tu autenticidad. Regresan la alegría, las ganas de vivir, viajar, movilizarte saliendo del sedentarismo. Logras el amor de pareja que tanto quieres. Estás listo para soltar, amar sin presión y entregarte.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.