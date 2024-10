Horóscopo semanal del 15 al 21 de octubre de 2024, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Libra, las personas nacidas bajo este signo se destacan por ser desconfiadas por naturaleza, pero cuando se entregas, lo hacen de verdad. Al principio pueden parecer ariscos y hasta toscos, pero luego se derriten como miel. Les encanta la seducción, las palabras picantes y la entrega pasional.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries / Canva

Hay buenas oportunidades laborales que salen al paso, pero antes de aceptar, analiza los pros y contras porque puede resultar no beneficioso para ti. No sueltes el puesto o labor que tienes ahora. No es el momento. Si alguien te pide prestado o quiere que inviertas, no recuperarás el dinero. Ve con cautela. En el amor, se asoma alguien nuevo a tu horizonte. Llega como un huracán de pasión y propuestas. Vale la pena vivirlo, gozarlo y experimentarlo.

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Tauro / Canva

Inviertes tiempo en situaciones que ya no te dan resultado, ya sea en medios, tratamientos, socios, empleados o en algún tipo de servicio que no llena tus expectativas. Es el momento

de parar esa fuga económica. Analizar, preguntarle a tu cuerpo y corazón qué es lo que realmente necesitas e ir por ello. Maneja bajo perfil en cuanto al dinero. Hay algunos lobos que están sobre todos tus bienes. Hay amistades sinceras, viajes cortos y meditación.

Mira: Karime Pindter revela los roces que tuvo con Ricardo Peralta y Gomita en La casa de los famosos México

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Géminis / Canva

Deja que las cosas fluyan a su ritmo. No quieras apurar los procesos, adelantándote a los acontecimientos o suponiendo cosas que no van a suceder. Tampoco pienses mal de lo que reaccionan distinto a lo que esperabas. Simplemente son diferentes. Manéjate con desapego. Sé ligero y no te apresures. Laboralmente llegan excelentes propuestas. Quizá al principio no ganes mucho dinero con ellas, pero se convertirán en algo exitoso y duradero.

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cáncer / Canva

Diez días después de los eclipses del 8 y 9 de octubre, empezarán a aclararse todas tus dudas y pendientes sin resolver. Mientras suceden los cambios, arregla tu casa y todo lo descompuesto. Deshazte de los relojes que no sirven, porque atrasan tus proyectos. Hay mejoras económicas y buenas propuestas laborales, pero no gastes de más ahora por complacer a otros. En el amor habrá paz y concordia. Si estás solo, te gustará alguien nuevo.

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Leo / Canva

Cruzarás por excelentes días, llenos de claridad mental y energía burbujeante. Solucionaste un gran número de pendientes y ahora puedes relajarte y hacer lo que te gusta. Por nada ni nadie vale la pena que te angusties ni salgas de tu centro. Tu salud y tranquilidad es primero. Llega gente charlatana con proposiciones laborales que serán pompas de jabón. No caigas en la trampa ni pierdas tu tiempo. Por ahora conviene quedarte donde estás.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo / Canva

Inicias una temporada muy positiva para tu economía. Aprovecha las ideas que vengan a tu mente y ponlas en marcha sin tardanza. No desconfíes de todo y todos porque solo lograrías soledad y distanciamiento, sin la entrega del amor, la amistad y socios o jefes capaces. Estás en un momento de cosecha por los esfuerzos realizados. Saboréalo y compártelo. Si estás en pareja, vienen momentos muy agradables juntos. Te dejarás amar y consentir.

Mira: José Eduardo Derbez y Paola Dalay pensaron que los iban por ellos tras una noche de fiesta

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra / Canva

Después de algunos días de ofuscación, vuelves a estar claro y concentrado. Las cosas mejoran en gran medida y tu ánimo estará en alto. Te ofrecerán un trabajo que no valdrá la pena, así que piensa bien antes de aceptar porque no durarías ahí mucho tiempo. Notarás que algunas personas que quieren manipular para su propio beneficio, pero no lo permitirás. Si tienes pareja llegarán a buen entendimiento después de un leve alejamiento. La familia mostrará cariño por ti.

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpión / Canva

Has tenido momentos de pesimismo y angustia, pero ahora entras en una etapa de tranquilidad y cosecha. Personas a las que ayudaste antes te regresan el favor con apoyo, lo que te llenará de dicha. Puede que estés sobrecargado de trabajo y el cúmulo de asuntos no te ha tenido del mejor humor. Esto hará que haya fricciones con la pareja. Lo mejor es darse aire por unos días para extrañarse y que todo vuelva a la normalidad. Tu salud está sensible.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario / Canva

Aunque las cosas van más lentas de lo que esperabas, hay logros laborales, aunque no con las ganancias que quisieras, pero hay progreso gradual. Esta ha sido la tónica de los dos últimos años, para enseñarte que no puedes apurar los procesos ni vivir con prisa. El próximo año será estupendo para ti y lograrás volver a llenar tus arcas económicas que quizá ahora se han vaciado. Vivirás momentos muy románticos con la pareja. No dudes: Eres bien amado

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Capricornio / Canva

Si pensabas salir de viaje hay cambio de planes por la llegada de una propuesta laboral para un proyecto que será todo un éxito. Es lo que esperabas desde hace varios años que sucediera. Conviene centrarse ahora en lo profesional porque vale la pena. Tu pareja se sentirá desplazada porque tendrás gran actividad y gente a tu derredor. Será en diciembre cuando puedas estar con él o ella y recobrar el romance. Cambiarás de médico para obtener mejores resultados.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario / Canva

Entraste en dudas y miedos irracionales por lo que “podría” pasar. Recuerda que ya estabas en un proceso hacia arriba, así que no te desinfles y ve con paso firme y decidido. Demuestra seguridad, seriedad y profesionalismo en todo lo que hagas. Sé coherente. Continúa con los procesos que iniciaste y reafirma, en lugar de relajar la marcha. Los asuntos amorosos quizá te tienen distraído y triste. Será el año que entra cuando entre a tu vida un buen amor.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis / Canva

Llega a ti más dinero con mejoras laborales y proyectos que echarás a andar en breve, porque ha regresado a ti la pasión por la vida, el progreso y la ambición sana. Será bueno ocuparse de tu salud y belleza física, ya que pronto vivirás momentos románticos muy impactantes y sólidos. Sin embargo, dale espacio a tu pareja y no apures los procesos en la relación. Tu vida está por cambiar por completo y aunque te asuste, te va a encantar.

Encuentra en el nuevo número de tu revista TVNotas impreso o digitalcada martes tu horóscopo y exclusivas del mundo del espectáculo que te dejarán helado.