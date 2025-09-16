Horóscopo semanal del 16 al 22 de septiembre de 2025, ¡todos los signos!

Continuamos en el ciclo del signo Virgo (del 24 de agosto al 23 de septiembre). Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por su precisión y su actitud reservada y firme. Tienen obsesión por la limpieza. Son pacientes, analíticas y tenaces. Además, temen dar rienda suelta a sus sentimientos. Son divertidas con otras personas y tienen encanto, dignidad y les encanta la lógica.

Aries del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Te conviene dejar las normas estrictas que te impones e imprimirle tu sello personal y un estilo relajado a tu trabajo. Laboralmente avanzas con mejoras económicas.

Si te has sentido solo, llega alguien interesante a tu vida que te moverá el piso y será recíproco.

No trates de imponerle tus ideas ni jalarlo hacia tu criterio, al contrario, déjate seducir y navega hacia su mundo. Hay un juicio legal “casi ganado”

Tauro del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Trabaja los resentimientos que guarda tu corazón por desamores o situaciones tensas. Encuentras tu lugar en el mundo. Te rodeas de gente que te respeta y con quienes te sientes a gusto.

Seguramente estás estudiando y perfeccionándote para inaugurar o retomar un área laboral con la que sabes que puedes obtener la economía y la satisfacción que anhelas. Así será. Hay pretendientes, pero nada que te llene.

Géminis del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Las cosas están mejorando para ti. Pasaste un periodo de prueba difícil y ahora avanzas hacia una zona de progreso y ampliación de tus horizontes profesionales y económicos.

La existencia te pide que no dejes nada para mañana ni bajes la guardia. Al contrario, redobla esfuerzos. Manéjate con agenda y horarios.

Tu vida social se activa. Hay viajes e inspiración para proyectarte hacia el futuro. Te pondrás a dieta. Desparasítate.

Cáncer del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Suelta el orgullo y busca a esas personas con las que hubo alejamiento por malentendidos. Retomas proyectos que habían quedado inconclusos. Ahora sí te funcionarán.

Tienes otro enfoque y lo harás de forma diferente y novedosa. Estás consciente de que te habías ‘rigidizado’ y te cuesta trabajo mostrar tu afecto. Ensaya dando besos y abrazos, palabras de cariño y agradecimiento. Hay viaje corto a la vista.

Leo del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Perdiste la fe en que ciertas promesas se hicieran realidad, tanto con tu pareja, como con tus socios o fuentes de trabajo. Ahora los milagros empiezan a suceder y se abre la ventana de oportunidades.

Si tuviste una visita al doctor con matices de alerta, todo quedará en un susto para que te cuides más. Estarás sano dentro de poco.

Le pondrás límites claros a los que piden y no dan. Estás frío con la pareja. Andas en tu rollo.

Virgo del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Recibes cariño y festejos. Te das cuenta de que eres importante para mucha gente. Te vuelves a sentir bello y atractivo después de una crisis de identidad.

Te prometes a ti mismo que este año harás avances importantes en tu carrera. Te quitarás de encima un conformismo que realmente era depresión disfrazada.

Tendrás un año de bendiciones y abundancia, con viajes y nuevos amigos.

Libra del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te sientes más ligero y alegre sin razón aparente. Tu vida se está acomodando de la mejor manera para que no te falte de nada. Será importante tener muy claro lo que realmente quieres. Los caminos se empezarán a abrir.

Deberás tomar el timón con las 2 manos y lanzarte con totalidad. Desvanece tus miedos y dudas que solo te interrumpen y paralizan. Logras conservar tu puesto laboral o medio económico.

Escorpión del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estás distraído en tu labor y no te ha dado tiempo de ver a tus amistades y escasamente estás con la familia. Así te gusta y ya te habituaste a ello. No está mal, pero quizá estás evadiendo todo sentimiento y la prisa y la adrenalina llenan tu vacío.

Tu cuerpo necesita descanso, meditación y risas. Tu labor y economía van muy bien, aunque tengas que arrastrar a gente de tu equipo que no va a tu ritmo. Tu pareja tratará de reenamorarte.

Sagitario del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Se desvanecen los bloqueos y el progreso llega en tropel. El trabajo viene en racimo y estarás a todo vapor. Sanas desde lo profundo viejas heridas y calibras tu sistema nervioso.

Te retiras de gente tóxica que te inquieta y saca de tu centro. El dinero empieza a llegar al fin. Asegúrate de que todo contrato vaya por escrito y sea revisado por tu abogado.

Tu pareja tiene miedo de que lo dejes, ya que te estás expandiendo.

Capricornio del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tienes muchos asuntos por solucionar, pero te das la oportunidad de gozar de momentos especiales, soltar las riendas y permitir que la vida te sorprenda y traspase con todo lo nuevo y loco que sucede en el mundo actual.

Hay viajes deliciosos, caprichos apetitosos y risas. Tu trabajo va bien. Aún debes resolver situaciones económicas, pero saldrás de ello.

Recuperas afectos y la pareja te confirma su amor.

Acuario del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Plutón te da una zarandeada tremenda. Los autoengaños se caen. Nadie vendrá a salvarte, porque la vida quiere que te des cuenta de que tú tienes todas las herramientas, inteligencia y aptitudes de abundancia para sostenerte en pie.

Habrá que ser flexible para integrar actividades económicas que no entraban en tus planes, así que ponte las pilas. En cuanto lo hagas, la abundancia vendrá. Un nuevo amor te subirá el ánimo.

Piscis del 16 al 22 de septiembre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Volviste a toparte con la misma piedra que has repetido varias veces. Será una gran lección. Esta vez será la última. Ahora sí te queda más que claro que precipitarte y tomar decisiones a la ligera no funciona.

Quizá te toca aprender a vivir solo, para encontrar realmente tu verdadera tribu. Llegan sorpresas laborales económicas muy agradables. Tus maestros espirituales

invisibles te abrazan.

