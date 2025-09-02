Horóscopo semanal del 2 al 8 septiembre del 2025 ¡Todos los signos!

Seguimos con la época del signo de Virgo. Aquellos nacidos bajo este signo son orientados a la salud. Devotos y humildes. Crean una coraza para que sus sentimientos no salgan heridos, hasta poder confiar. No perdonarán la mentira.

Se les facilitan los números. Son ideales para la contabilidad y la estadística, así como buenos abogados, jueces y dentistas.

ARIES del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Conectarás con una amistad del pasado que trae grandes proyectos para compartir. No quedará en charla de café. Se llevará a cabo a la brevedad y será una muy grata experiencia.

Una situación legal o familiar te ha tenido tenso. Has visto cierta apatía de los involucrados. Se resolverá antes de que termine el año, aunque el monto de dinero esperado no será el ideal. Tendrás la oportunidad o la tentación de regresar con un amor del pasado.

TAURO del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Después de un periodo muy difícil, empieza la subida rápida, los éxitos y las aventuras laborales creativas. Te harán sentir maravillosamente. Se abren las oportunidades con viajes cortos que impulsarán tu carrera.

Conviene aprender a hablar en público para expresarte con propiedad y captar la atención de clientes y jefes. Encuentras los amigos, seguidores o clubs que te darán su cariño y respeto.

GÉMINIS del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Estas agotado. Tuviste que realizar actividades con rapidez y esfuerzo supremo. Todavía falta el último jalón. A partir del 10 de septiembre te sentirás liberado y se cerrará la mala racha. Recarga energía. Medita y toma té de manzanilla de la planta natural.

Mejora tu situación económica de aquí hasta lo que resta del año. Entran nuevas amistades. Recobras a algunos amigos distanciados y vuelves a sentir pertenencia.

CÁNCER del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Seguramente tu comunicación con los demás no fluye. Es posible que tú les apliques la ley de hielo o sea al revés. Esto te sucede para que veas que tus formas caprichosas y con poca inteligencia emocional producen fricciones.

Haz contacto con tu intuición y con los mensajes de la divinidad. Reconéctate y déjate guiar. Hay suerte laboral y nuevas posibilidades de avance. Recibes dinero inesperado.

LEO del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Derribas esa puerta que te impedía avanzar. Ves las cosas desde una perspectiva muy diferente. Cierras ciclos. Dejas atrás la mala racha. Inicias una nueva etapa de tu vida que incluye viajes, traslados agradables y contacto con la naturaleza, lo que nutre tu espiritualidad y ánimo.

Se abren nuevos caminos. Puede tratarse de un cambio de casa, oficina o ciudad. Algo dentro de ti te avisa que hay que ir rápido. ¡Da el paso!

VIRGO del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Llega un periodo de abundancia y buena ventura a partir de tu cumpleaños. Lo que pesaba sobre tus espaldas se soluciona y te libera con grandes aprendizajes, sin criticar la vida de nadie. Los de abajo se posicionan arriba para tu sorpresa. Renaces con fuerza.

Llegan bendiciones y despegues muy interesantes. Hay viaje de placer muy estimulante. Habrá que ampliar tu círculo de amistades.

LIBRA del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Es una semana para sanar ciertas tendencias de carácter que te hacen tener roces con quienes te rodean. Quizá te hace falta soltar el control, divertirte más y acercarte a la naturaleza fuera del trabajo, la oficina o la casa.

Regresa la abundancia en tu vida, ya sea que fluya en dinero o que vuelva ese algo que te quitaron. Deja salir a tu ser salvaje. No aparentes ser oveja. No tengas miedo de tu poder. Está por llegar un nuevo amor.

ESCORPIÓN del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Hay firma de contratos y reconocimiento por tu excelente trabajo. Tratarás de deshacerte de unas personas de tu equipo laboral que sientes que no dan el ancho o van muy despacio.

Estás muy ajetreado, con adrenalina y rapidez, pero no todos te pueden seguir el ritmo. Manifiestas mucha abundancia. Quieres más y lo lograrás, pero no juzgues a los que van por otro camino. Tus relaciones personales se enfrían.

SAGITARIO del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Recibirás la aprobación, el presupuesto, la confirmación o la firma de papeles o contratos de proyectos muy positivos para ti. Tu creatividad será bien recibida por jefes y compañeros de trabajo. Todo indica que acabó la mala racha.

Deshiciste todos los nudos de tu antiguo karma, del que ya estás liberado. La paz mental y mantenerte tranquilo serán las bases de tu felicidad y progreso. Ya no tendrás que encargarte de otros ni salvarlos. ¡Libérate!

CAPRICORNIO del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Pedirás ayuda a tus conocidos, amigos y seguidores de redes, o bien, los convocarás para que participen en tu proyecto y así lograr éxito. Recibes gran ayuda de tus guías espirituales, que han oído tus oraciones o pedimentos.

Consigues el monto económico que precisas, aunque tengas que hacer circo, maroma y teatro para obtenerlo. La vida te dice que quizá debas bajar tus expectativas hacia algo más sencillo.

ACUARIO del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Tienes el firme propósito de reinventarte y renacer. Así lo harás. Recibes inspiración de tus maestros espirituales invisibles. Te alejas de personas con las que ya no resuenas.

Tu reto y tu aprendizaje actuales te llevan por rumbos muy diferentes, que te acercarán a tu verdadera meta. Suelta la rebeldía y actúa con disciplina y entrega. Un trabajo asalariado te vendría bien. Asistirás a rituales espirituales de limpieza energética.

PISCIS del 2 al 8 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Tratas de decidir tu próximo paso. En esta última semana del mes recibirás las señales de tus maestros espirituales. Sigue tu intuición. Aunque ya no tienes ganas de esforzarte, porque estás agotado, la vida no te permite estancarte, así que saca la casta y avanza.

Si deseas que las puertas del trabajo se abran, seguro sucederá. Si ya encontraste a tu alma gemela, seguirán juntos. Cuidado con los espejismos con amores pasajeros.

