Horóscopo semanal del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025 ¡Todos los signos!

Seguimos con la época de Virgo. Aquellos nacidos bajo este signo sus peores críticos. Maniáticos del orden, las rutinas y estar ocupados. Tienen muy buena memoria. Les encanta sentirse necesitados.

Cuidan mucho su cuerpo. Son minimalistas. Gestionan su tiempo de forma inteligente. No pasan por alto ningún detalle que les incomode.

ARIES del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Sentirás que la vida y tus esfuerzos te hacen justicia. Recibes regalos del universo, como viajes, tratos afortunados o la conclusión de asuntos legales.

Le harás de detective para averiguar algo sobre alguien que te bloqueó el camino. Rompes barreras y avanzas contra viento y marea. Podrás pagar las deudas creadas por inversiones en tu actual negocio. Tendrás que cambiar a ciertos ayudantes menores.

TAURO del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Dejas ir esas terquedades y aferramientos a los que estabas anclado y que no te dejaban progresar. Tu creatividad exige salir para llegar a una de las etapas más interesantes de tu vida.

Si extrañas a amigos de los que te has separado, rompe el hielo con un mensaje. Si te ha faltado el dinero, es hora de ponerte las pilas. Sacúdete la flojera. Entra un nuevo pretendiente en escena. No es guapo, pero es amoroso.

GÉMINIS del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Tus maestros espirituales invisibles te hablan al oído como nunca. Para poder escucharlos, acalla el ruido.Huye de la gente conflictiva, de noticias alarmantes y de películas que te quiten la calma.

Descubrirás quién te tiene envidia y quiere todo lo tuyo. Vuelve a entrar la pasión por la vida, los viajes, los amigos y por romper rutinas. Sal de la pereza y el sedentarismo. Los negocios empiezan a prosperar.

CÁNCER del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Encuentras soluciones prácticas a los problemas que habías experimentado. Renaces después de un largo periodo de estancamiento.

Te caen muchos veintes de por qué y para qué te pasaron tantas cosas. Agradece la experiencia y la lección. Es el camino más corto para liberarte y seguir adelante. Evita confrontaciones. Guarda silencio si no tienes nada bueno que decir. Hay cambios afortunados en tu trabajo.

LEO del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Te buscarán y serás muy requerido. Recobras el prestigio y la fama que siempre te caracterizaron. Sales del anonimato y te vuelves a posicionar como líder de todo un grupo.

Habrá un viaje corto pronto. Estás listo para emprender nuevas aventuras de vida: Vivir solo o cambiar de rumbo. Le pondrás límites a algunas personas cercanas. Con la pareja tendrás conversaciones muy profundas. Quieres libertad.

VIRGO del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Recibes ayuda de maestros espirituales. Tendrás la fortaleza para avanzar profesionalmente, o bien como líder o patriarca de tu familia. No la desampararás.

Te pondrás las pilas para mejorar tu trabajo y sueldo. No tardará en llegarte una propuesta sensacional, aunque habrá que sacudirse la flojera y conformismo. Llega un romance exquisito que te hará vivir tu sensualidad como nunca. Hay viaje a la vista.

LIBRA del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Tendrás conversaciones sensibles con familia y amigos con quienes tuviste alguna fricción. Sé lo más independiente que puedas.

Ahora todos tratan de sobrevivir ante los cambios tan drásticos que suceden en el planeta.

Resuelves algo relacionado con la vivienda. Habrá que soltar cosas materiales para lograrlo. Meditar y mantener tu frecuencia y vibración en alto será la clave de tu éxito.

ESCORPIÓN del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Tienes ganas de hacer contacto con tus emociones. Has tenido que entrar en una apariencia de frialdad y profesionalismo, seguramente porque estás al frente de mucha gente y no quieres que se te suban a las barbas. Suelta esa máscara y entra en la suavidad con los tuyos.

Regresa la ayuda que le brindaste a otros. Impondrás tu creatividad ante personas de mente angosta. Lograrás un sello único y original.

SAGITARIO del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Te sientes solo o desprotegido y sabes que tú lo propiciaste, porque necesitabas espacio para pensar y regresar a tu centro. Has tenido pruebas extremas.Ten la seguridad de que estás por pasarlas y ya no tendrás que toparte con la misma piedra.

La claridad mental, la paz y la armonía serán indispensables para salir adelante. Medita más. No perderás el amor de tu pareja y cruzarán los obstáculos juntos.

CAPRICORNIO del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Empieza a llegar el dinero. Te pagan lo que te deben. Los negocios entran en una excelente etapa. Los milagros llegan en racimo.Agradece y disfruta.

Hay planes importantes con la pareja. Aunque te hacen ilusión, implican grandes responsabilidades. Hay gran intensidad y proyectos que suceden en tropel. Descansa. Estás cansado y sobrepasado. Encuentras a quien te ayudará a elevar tu empresa.

ACUARIO del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Te darás cuenta de que hay que prepararse más, estudiar o meterte a un trabajo a sueldo para lograr estabilizar tu economía. Hay estrés. No hay que actuar por impulso.

Medita las cosas y arma una estrategia muy planeada. La vida te da una segunda oportunidad. Quizá por eso tuviste que volver a empezar desde el principio de alguna manera. No esperes la ayuda de nadie. Tendrás que hacer las cosas por ti mismo.

PISCIS del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Mejora tu estabilidad financiera después de una situación en la que tuviste que pedir dinero. Logras ese viaje muy acariciado. Hay cercanía familiar que te hará sentir seguridad y pertenencia. Inicias una nueva vida.

Encuentras tu lugar en el mundo y los proyectos que concuerdan con el estilo de vida que deseas. Quieres paz y tranquilidad. Sacarás de tu hogar todo lo que ya no utilizas. Que las cosas no te anclen.

