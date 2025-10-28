Horóscopo semanal del 28 de octubre al 3 de noviembre del 2025, ¡todos los signos!

Iniciamos con la época del signo Escorpión. Las personas que son de este signo son intensos, pasionales y leales. También tienen gran magnetismo, intuición y determinación. Son reservados, celosos y posesivos, pero con gran fortaleza mental y capacidad de transformación. Además, son enigmáticos, sensuales y exagerados. Transforman el dolor en poder.

Aries del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril

Hay envidias y celos en tu trabajo, porque tu economía fluye y tienes buen nivel de vida. Los temas de abogados serán engorrosos, pero es el último jalón antes de la liberación a tu favor. Hay romance en el ambiente. Te estás consintiendo y regalando algo que te da mucho placer. Tu pareja o pretendiente tiene demostraciones de amor galante. Hay grandes ideas que te llevarán al éxito, fama y prestigio.

Tauro del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Pon atención a tus sueños. Serán muy reveladores. Escríbelos al despertar. La telepatía y la comunicación con tus seres espirituales se incrementará. Están tratando de trasmitirte una misión. Te apasionarás por practicar esa vocación o tus hobbies. Alguien te confesará su amor. Te cuestionas si ya estás listo para dar el siguiente paso, ten la seguridad de que ahora es el momento preciso. Llegan socios y clientes nuevos.

Géminis del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Cree en ti mismo. No te dejes influenciar por personas que vienen a distraerte con caos, celos y envidia. Te alejarás de gente tóxica. Al fin encuentras el equipo idóneo para realizar el proyecto que te apasiona. Conocerás a un amorcito. Sales de la melancolía o la tristeza. La alegría subirá tu vibración y frecuencia. Empezarás a ganar más dinero lo que resta del año. Llega un negocio sensacional, caído del cielo.

Cáncer del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Ya estás listo para dar el gran paso para que tu vida cambie como lo deseas. A un enemigo oculto se le cae la careta y conocerás sus verdaderas intenciones. Hay viajes y nuevas energías que subirán tu vibración, lo que facilitará la entrada de oportunidades laborales у amorosas. Podrás solucionar problemas con trabajadores o compañeros. Retomas tus estudios. Te deshaces de un empleado muy problemático.

Leo del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Vienen situaciones muy favorables у bellas. Dejas atrás todo un ciclo de restricción y poca moneda. Tu alma entra en la totalidad de tu ser. Los distanciamientos con tus seres queridos terminan y recuperas tu ‘tribu’. La inspiración regresa y los bloqueos quedan atrás. Siéntate a escribir tus deseos, metas y aspiraciones para 2026. Podrás terminar una carrera y certificarte. Mejora la relación de pareja.

Virgo del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Es el momento de subir de nivel laboral mediante un aumento de sueldo o moviéndote de empresa. Si tuviste que liderear cierto proyecto y recibiste críticas malintencionadas, quiere decir que el clima laboral está viciado y es tóxico. Esto debe impulsarte a moverte de ahí. Querrás acudir a alguna terapia para sacar ese bloqueo sentimental u opresión. Ayudas a miembros de tu familia y pesa. En 2026 te liberarás.

Libra del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

No te aferres a lugares o relaciones, porque dejarás mucho atrás. Permite el proceso y atrévete a entrar a una nueva etapa llena de aventuras. Volverás a ser juguetón y habrá buena compañía. Estarás más cerca de la naturaleza. Te vuelves a enamorar de tu trabajo, de la vida, así como de tu conexión y tus guías espirituales. Hay mucha acción y movimiento. Si buscas nuevo trabajo, lo encontrarás con rapidez.

Escorpión del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Llega una oportunidad laboral muy bella, cómoda y abundante. Te invitarán a dar una conferencia que te traerá fama y prestigio. Tu cumpleaños será muy especial. Superas una situación de chismes y malentendidos. Las cosas se aclararán gracias a la buena opinión que alguien tiene de ti. Llegarás a sabios acuerdos con tu pareja para darse más espacio. Te tomarás un tiempo de descanso de todo y todos

Sagitario del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Tus guías espirituales te darán la fuerza para encarar los grandes retos que llegaron a ti.Es el momento de mostrar tu poder y poner límites claros. No saques todas tus cartas aún, arma toda una estrategia sin dar toda la información. Alguien te pedirá disculpas.Buscarás tu libertad y expansión. Ya no te detendrá nada ni nadie. Entras a un momento de totalidad y buena economía, quizá gracias a una de tus ventas.

Capricornio del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Buscas salidas emergentes a tu situación actual, ya sea un cambio de casa, ciudad o país. Sucederá en 2026. Sube las antenas, porque tus guías espirituales te están enviando las señales sobre qué camino seguir. Buscarás nuevos nichos laborales sin dejar de lado tu trabajo actual. Hay traslados, viajes cortos, citas y juntas. Estás sensible por todo aquello que se está terminando, pero será por tu más alto bien.

Acuario del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Estás en recuperación tras una gran revolución en tu vida. Si perdiste algo, a alguien o un grupo, recuperarás a la mayoría. Tendrás que separarte temporalmente de gente querida o de tu mascota, para ir en busca de tus sueños y metas. Si buscas trabajo, lo obtendrás en una empresa de gran magnitud. Hay firmas y contratos. Cierras ciclos y abres nuevos. La rueda de la fortuna volverá a girar a tu favor.

Piscis del 28 de octubre al 3 de noviembre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Triunfaste frente a las malas circunstancias. Estás en pleno renacimiento. Tu nueva personalidad quiere emerger y navegar nuevos océanos. Defenderás a tu familia de alguien que quiere importunar. No todos entenderán tus actos y decisiones, pero vas por buen camino. Te atreves a moverte del sillón seguro. Llegan maestros espirituales. Tomas nuevos cursos o especializaciones. Se revelarán grandes secretos.

