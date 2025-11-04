Horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre del 2025, ¡todos los signos!

Estamos en la época del signo Escorpión. Las personas que son de este signo saben lo que quieren y cómo lo conseguirán. Se desafían y ponen a prueba sus propios límites. Les gusta entender a fondo todo lo que hay que saber sobre un tema o situación. Son autodidactas. Son buenos para ganar discusiones, con pruebas para respaldar sus afirmaciones.

Aries 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril

Tu intuición está en su punto más alto. Mercurio estará retrógrado del 9 al 29, no firmes contratos, no tomes decisiones drásticas ni te cambies de casa en esas fechas. Mejor planea bien, mejora y refina tu trabajo y los servicios que otorgas. Prepara el próximo salto laboral que estás por dar. ¡Es el momento de internacionalizarte! Ya terminó tu karma. Ahora viene el dharma (regalos y recompensa). ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Aries, horóscopo mensual 2025, noviembre

Aries, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Estás listo para plantar nuevas semillas. Entra Mercurio retrógrado del 9 al 29, y harás un análisis profundo para programar una nueva vida. Ya no postergues tus planes por pensar que “aún no estás preparado”. Hazlo ahora. Hay suerte para terapeutas, maestros, artistas, oradores y sanaciones espirituales. Llega tu despertar tremendo, sacudido por las circunstancias para reubicarte en tu verdadero destino. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Tauro, horóscopo mensual 2025, noviembre

Tauro, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Te quitas de encima energías negativas, provocadas por un “mal de ojo” (envidias o la venganza de alguien). Ahora que Mercurio, tu regente, entrará retrógrado del 9 al 29, te desharás de todo eso que restringía tu progreso. Una buena limpia de tu persona y casa te sería muy útil. Prepárate, porque hacia fin de mes entras en una temporada de gran prosperidad, fama y prestigio. Ya nada ni nadie podrán pararte. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Géminis, horóscopo mensual 2025, noviembre

Géminis, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Tus corazonadas serán tu tesoro, así como esas personas de tu familia que te aman. Recobras amistades y brillo. Decides ser visto y salir del anonimato. Vence tus miedos, porque las derrotas pasadas ya no sucederán. Un nuevo amanecer te espera, siempre y cuando sueltes el ego y las defensas, y le des paso a la nueva personalidad que emerge en ti. Vienen regalos celestiales. Tu 2026 llega lleno de abundancia. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Cáncer, horóscopo mensual 2025, noviembre

Cáncer, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Estás decidido a terminar con una dinámica, ya sea laboral o personal, que ya no te funciona desde hace años. Tu alma ya no quiere vivir con esos límites. Cierras ese capítulo. Das paso a un maravilloso ciclo de esplendor, aunque ahora no te lo parezca. Quieres recobrar la alegría, los amigos, los convivios y el disfrute de la vida. Te deshaces de una persona manipuladora muy cercana a ti. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Leo, horóscopo mensual 2025, noviembre

Leo, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Empezarás un entrenamiento tecnológico para ampliar tus conocimientos. Las terapias y talleres espirituales te permitirán vivir tu sueño de amor y pareja, que creíste que nunca sucedería. Mercurio, tu regente, entrará retrógrado del 9 al 29. En este periodo no tomes decisiones drásticas, no firmes contratos ni te mudes. Hay negociaciones sobre lo que aporta económicamente cada miembro de tu familia. Pedir ayuda será tu lección este año. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Virgo, horóscopo mensual 2025, noviembre

Virgo, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Una nube amorosa entra a tu vida, con más compasión, empatía y luminosidad. Te atreverás a ser diferente y único, fuera de lo que esperan de ti los demás. La sutileza, la tranquilidad y la sencillez permitirán que el líder que llevas dentro se exprese. Hay eventos, celebraciones y deseos que se vuelven realidad. Podrás ayudar a otros y se te multiplicará. Conectas con tu alma gemela o almas afines. No estarás solo nunca más. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Libra, horóscopo mensual 2025, noviembre

Libra, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Vas hacia adelante. Nada ni nadie te podrá parar. Ayudarás a mucha gente que amas. Le darás empleo a quien lo necesita. Tu liderazgo se acentúa al trabajar en equipo. No es buen momento para mudarse, ya que del 9 al 29 Mercurio estará retrógrado. Tampoco tomes decisiones drásticas ni firmes contratos. La jardinería y la naturaleza renovarán esas energías envidiosas que has recibido. Una limpia ayudará. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Escorpión, horóscopo mensual 2025, noviembre

Escorpión, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Sagitario 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Lograrás todos los retos que llegan. Te coronarás con una gran cosecha económica. Todo fluye siempre y cuando estés al pendiente de todos los detalles y no delegues con falta de supervisión. Necesitas estar más cerca de la naturaleza. Todo encajará y tu circunstancia se impulsará con aciertos. Se alejan los enemigos y gente mal intencionada. Será muy claro para ti. Sé minucioso al buscar información. Ve a fondo. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Sagitario, horóscopo mensual 2025, noviembre

Sagitario, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Quizá planees un cambio de casa o ¿de ciudad? No lo hagas hasta el mes que entra, porque del 9 al 29 Mercurio estará retrógrado. No firmes contratos ni tomes decisiones importantes. Hay reencuentro con seres queridos. Recobras amistades que se habían alejado. Puede haber boda o renovación de votos. Dejarás de sentirte en medio de 2 mundos. Encontrarás tu lugar perfecto. Sube tu abundancia y mejora tu salud. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Capricornio, horóscopo mensual 2025, noviembre

Capricornio, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Deberás ayudar a otros. De esa forma nivelarás el karma, ya sea de esta vida o de otra reencarnación. Esa será tu máxima prueba. No digas mentiras piadosas, porque se descubrirían inmediatamente. Si deseas abundancia, puedes crearla primero dentro de ti para manifestarla en la realidad No te aterres a nada ni a nadie, porque dejarás mucho atrás. Tu vida cambiará por completo. Permite el proceso, porque te situará justo donde encajas. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Acuario, horóscopo mensual 2025, noviembre

Acuario, horóscopo semanal del 4 al 10 de noviembre. ¡Todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis 4 de noviembre de 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te invitarán a formar parte de un grupo importante. Subirás de nivel económico, con gran crecimiento para ti y tu familia. Ayudarás a otros y atraerás bendiciones. Temas espirituales cambiarán tu forma de ver la vida. Las puertas que estuvieron cerradas se abren a partir del 11 de noviembre. Espera hasta después del 29 para tomar decisiones, mudarte y firmar contratos, porque Mercurio estará retrógrado. Tu pareja será un gran consuelo. ¡Recuerda estas predicciones son efectivas del 4 al 10 de noviembre! Que tengas una excelente semana.

No te pierdas: Pisicis, horóscopo mensual 2025, noviembre

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.