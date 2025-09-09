Horóscopo semanal del 9 al 15 septiembre del 2025 ¡Todos los signos!

Seguimos con la época del signo de Virgo. Aquellos nacidos bajo este signo son excelentes amigos. Dan los mejores consejos, aterrizados e imparciales. No les gusta que les cambien los planes. Agendan todo.

Les interesa la astrología, los animales, editar, escribir, organizar y la nutrición. Todo lo quieren controlar. Pueden ser mandones. No aceptan un no.

ARIES del 8 al 15 septiembre del 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

La vida te pondrá delante terapias espirituales, psicología, constelaciones familiares y todas las herramientas que necesitas para evolucionar. Entras en un estado de paz y armonía.

Venciste preocupaciones financieras y ya no caerás en desgracia. Encuentras colegas que te llenarán de inspiración. Hay personas cercanas que reaparecen. Solo lo hacen para pedirte un favor. ¡Aguas! Llega un gran amor.

Aries, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

TAURO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Harás conexiones con gente interesante que te inspirará a avanzar y crear algo que cambiará tu vida. Llega esa oportunidad laboral que anhelabas.

Ayudarás a otros, ya que atraerás bendiciones y bonanza. No te des por vencido. Tendrás que aclarar situaciones financieras con las personas con las que vives o compartes economía. Se resolverán satisfactoriamente. Hay viajes cortos, reuniones y posibilidad de romance.

Tauro, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

GÉMINIS del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Hay nuevos horizontes y comienzos. Empezarás a pagar un viaje que realizarás hacia finales del año. Encuentras tu lugar en el mundo, con quienes te sentirás muy a gusto.

El romance vuelve a entrar a tu vida sin tormentas. La economía sube. Encuentras el camino del éxito y la bonanza.

Recuperas todo lo que habías perdido. Cuidado con tus palabras. ¡No seas tan directo! Regresa tu suerte.

Géminis, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

CÁNCER del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Tendrás que tomar decisiones muy drásticas que definirán tu futuro. Te quitas de encima a personas tóxicas. Desintoxicarás tu cuerpo y mejorarás tu dieta.

Te vendría bien una limpia con algún chamán de confianza, o bien, realiza un baño con albahaca, ruda, romero y epazote morado. Recuerda desparasitarte. Si ya encontraste a tu alma gemela querrán vivir juntos. Si estás soltero, te abres al amor.

Cáncer, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

LEO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Retomas tu camino espiritual, ya sea con meditación, retiros, terapias alternativas o crecimiento personal. Recuperas amistades del pasado que serán la luz que encienda tu corazón y tu entendimiento profundo.

Vuelves a enamorarte de ti mismo. Hay ascenso en tu trabajo, o te lanzarás a un provecto independiente que saldrá muy bien. Tendrás que realizar trámites burocráticos. ¡No los dejes para después!

Leo, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

VIRGO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Tu cumpleaños estará muy celebrado y te sentirás apreciado y querido. Te reinventas y dejas atrás tu antiguo yo. Terminas todo lo que estaba inconcluso. Tu economía mejora, sobre todo porque gastas menos.

Tendrás conversaciones muy drásticas con familiares. Sacarás lo que traías atorado en la garganta. Trata de expresarte con tacto, para llegar a sanos acuerdos. Estás trabajando en tu autoestima.

Virgo, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

LIBRA del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Seguramente hubo sacudidas emocionales y dudas sobre tu vivienda o lugar de residencia. Sacarás la casta y redescubrirás tus dones, cualidades y habilidades para salir adelante, como siempre lo has hecho. Mejora tu situación financiera. Te suben el sueldo, o bien sales al mundo a buscar trabajo y será positivo.

Sabrás de seres queridos que habías perdido de vista que te ayudarán. Sanarás las heridas del corazón y te abrirás a amar.

Libra, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

ESCORPIÓN del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Has cambiado mucho. Dejarás atrás muchas cosas y personas. Cierras ciclos y te abres a una nueva etapa luminosa. Irás a una revisión médica de rutina.

Estás algo rebelde. No te dejas de nadie. Ya no aguantas indirectas y agresiones. Tus finanzas van muy bien. Hay excelentes inversiones y negocios jugosos. Alguien a quien rechazaste o de quien te alejaste regresa para pedir perdón. Lo hace porque le convienes. ¡Aguas!

Escorpión, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

SAGITARIO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Se amplía tu horizonte laboral. Estás en un excelente momento de construcción y renovación. Tendrás que investigar, inventar y crear algo muy novedoso que traerá abundancia y éxito. Tus sueños se hacen realidad.

Llega una buena cantidad de dinero. Te quitarás de encima a personas tóxicas. No sientas culpa. Deja que cada uno avance por sí mismo. Establecerás límites claros con familia, pareja y equipo laboral.

Sagitario, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

CAPRICORNIO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Sales de una situación de dificultad y entras en una etapa de restauración. Estarás en el lugar indicado en el momento correcto, lo que hará toda una diferencia en tu vida, con gran sincronización.

Haces nuevas relaciones. Te enfocarás en nuevos proyectos con creatividad y asertividad. Cuidado con los excesos, ya sea al comer, beber, con el trabajo o la adrenalina. Te sentirás muy cómodo con tu pareja.

Capricornio, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

ACUARIO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Querrás sanar las relaciones, tanto con la familia como con los amigos y el área laboral. Suelta la personalidad y la máscara a la que te has aferrado. Una nueva etapa surge dentro de ti. Aprende a ‘desaprender’ y atrévete a ser alguien nuevo.

El dinero que requieres vendrá si te pones ‘manos a la obra’, con paciencia trabajo planeado y disciplina. Recuperas algo o a alguien muy importante para ti. Hay pretendiente interesado en ti.

Acuario, horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre del 2025 / Archivo TVNotas

PISCIS del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Crece tu intuición. Recibirás increíbles mensajes de tus maestros espirituales invisibles. ¡Sube las antenas! Tu corazón se recupera. Perdonas, te perdonan y te reconcilias contigo mismo.

Sanas heridas. Mejora tu relación con el dinero. Te administrarás mejor. Llega una nueva fuente de ingresos. Lo que antes no te funcionó en tu labor, ahora resurge. Te atreverás a decirle lo que sientes a esa persona.

