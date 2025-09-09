Horóscopo semanal del 9 al 15 septiembre del 2025 ¡Todos los signos!
Te presentamos el horóscopo semanal del 9 al 15 de septiembre de 2025. Las predicciones en la salud, el amor y el dinero para todos los signos según Kala Ruiz.
Seguimos con la época del signo de Virgo. Aquellos nacidos bajo este signo son excelentes amigos. Dan los mejores consejos, aterrizados e imparciales. No les gusta que les cambien los planes. Agendan todo.
Les interesa la astrología, los animales, editar, escribir, organizar y la nutrición. Todo lo quieren controlar. Pueden ser mandones. No aceptan un no.
ARIES del 8 al 15 septiembre del 2025, horóscopo semanal
ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL
La vida te pondrá delante terapias espirituales, psicología, constelaciones familiares y todas las herramientas que necesitas para evolucionar. Entras en un estado de paz y armonía.
Venciste preocupaciones financieras y ya no caerás en desgracia. Encuentras colegas que te llenarán de inspiración. Hay personas cercanas que reaparecen. Solo lo hacen para pedirte un favor. ¡Aguas! Llega un gran amor.
No te pierdas: Aries, horóscopo anual 2025
TAURO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO
Harás conexiones con gente interesante que te inspirará a avanzar y crear algo que cambiará tu vida. Llega esa oportunidad laboral que anhelabas.
Ayudarás a otros, ya que atraerás bendiciones y bonanza. No te des por vencido. Tendrás que aclarar situaciones financieras con las personas con las que vives o compartes economía. Se resolverán satisfactoriamente. Hay viajes cortos, reuniones y posibilidad de romance.
Lee: Tauro, horóscopo anual 2025
GÉMINIS del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO
Hay nuevos horizontes y comienzos. Empezarás a pagar un viaje que realizarás hacia finales del año. Encuentras tu lugar en el mundo, con quienes te sentirás muy a gusto.
El romance vuelve a entrar a tu vida sin tormentas. La economía sube. Encuentras el camino del éxito y la bonanza.
Recuperas todo lo que habías perdido. Cuidado con tus palabras. ¡No seas tan directo! Regresa tu suerte.
Lee: Géminis, horóscopo anual 2025
CÁNCER del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO
Tendrás que tomar decisiones muy drásticas que definirán tu futuro. Te quitas de encima a personas tóxicas. Desintoxicarás tu cuerpo y mejorarás tu dieta.
Te vendría bien una limpia con algún chamán de confianza, o bien, realiza un baño con albahaca, ruda, romero y epazote morado. Recuerda desparasitarte. Si ya encontraste a tu alma gemela querrán vivir juntos. Si estás soltero, te abres al amor.
Lee: Cáncer, horóscopo anual 2025
LEO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO
Retomas tu camino espiritual, ya sea con meditación, retiros, terapias alternativas o crecimiento personal. Recuperas amistades del pasado que serán la luz que encienda tu corazón y tu entendimiento profundo.
Vuelves a enamorarte de ti mismo. Hay ascenso en tu trabajo, o te lanzarás a un provecto independiente que saldrá muy bien. Tendrás que realizar trámites burocráticos. ¡No los dejes para después!
Lee: Leo, horóscopo anual 2025
VIRGO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE
Tu cumpleaños estará muy celebrado y te sentirás apreciado y querido. Te reinventas y dejas atrás tu antiguo yo. Terminas todo lo que estaba inconcluso. Tu economía mejora, sobre todo porque gastas menos.
Tendrás conversaciones muy drásticas con familiares. Sacarás lo que traías atorado en la garganta. Trata de expresarte con tacto, para llegar a sanos acuerdos. Estás trabajando en tu autoestima.
No te pierdas: Virgo, horóscopo anual 2025
LIBRA del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE
Seguramente hubo sacudidas emocionales y dudas sobre tu vivienda o lugar de residencia. Sacarás la casta y redescubrirás tus dones, cualidades y habilidades para salir adelante, como siempre lo has hecho. Mejora tu situación financiera. Te suben el sueldo, o bien sales al mundo a buscar trabajo y será positivo.
Sabrás de seres queridos que habías perdido de vista que te ayudarán. Sanarás las heridas del corazón y te abrirás a amar.
Lee: Libra, horóscopo anual 2025
ESCORPIÓN del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE
Has cambiado mucho. Dejarás atrás muchas cosas y personas. Cierras ciclos y te abres a una nueva etapa luminosa. Irás a una revisión médica de rutina.
Estás algo rebelde. No te dejas de nadie. Ya no aguantas indirectas y agresiones. Tus finanzas van muy bien. Hay excelentes inversiones y negocios jugosos. Alguien a quien rechazaste o de quien te alejaste regresa para pedir perdón. Lo hace porque le convienes. ¡Aguas!
No te pierdas: Escorpión, horóscopo anual 2025
SAGITARIO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE
Se amplía tu horizonte laboral. Estás en un excelente momento de construcción y renovación. Tendrás que investigar, inventar y crear algo muy novedoso que traerá abundancia y éxito. Tus sueños se hacen realidad.
Llega una buena cantidad de dinero. Te quitarás de encima a personas tóxicas. No sientas culpa. Deja que cada uno avance por sí mismo. Establecerás límites claros con familia, pareja y equipo laboral.
No te pierdas: Sagitario, horóscopo anual 2025
CAPRICORNIO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO
Sales de una situación de dificultad y entras en una etapa de restauración. Estarás en el lugar indicado en el momento correcto, lo que hará toda una diferencia en tu vida, con gran sincronización.
Haces nuevas relaciones. Te enfocarás en nuevos proyectos con creatividad y asertividad. Cuidado con los excesos, ya sea al comer, beber, con el trabajo o la adrenalina. Te sentirás muy cómodo con tu pareja.
No te pierdas: Capricornio, horóscopo anual 2025
ACUARIO del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO
Querrás sanar las relaciones, tanto con la familia como con los amigos y el área laboral. Suelta la personalidad y la máscara a la que te has aferrado. Una nueva etapa surge dentro de ti. Aprende a ‘desaprender’ y atrévete a ser alguien nuevo.
El dinero que requieres vendrá si te pones ‘manos a la obra’, con paciencia trabajo planeado y disciplina. Recuperas algo o a alguien muy importante para ti. Hay pretendiente interesado en ti.
No te pierdas: Acuario, horóscopo anual 2025
PISCIS del 9 al 15 de septiembre del 2025, horóscopo semanal
PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO
Crece tu intuición. Recibirás increíbles mensajes de tus maestros espirituales invisibles. ¡Sube las antenas! Tu corazón se recupera. Perdonas, te perdonan y te reconcilias contigo mismo.
Sanas heridas. Mejora tu relación con el dinero. Te administrarás mejor. Llega una nueva fuente de ingresos. Lo que antes no te funcionó en tu labor, ahora resurge. Te atreverás a decirle lo que sientes a esa persona.
Lee: Piscis, horóscopo anual 2025
Para conocer más sobre tu fortuna y tu horóscopo, o saber acerca de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.