Horóscopos semanal del 10 al 16 de diciembre: ¡Todos los signos!

Los signos zodiacales son una ventana a nuestra personalidad, emociones y el camino que recorremos en la vida. Cada signo tiene características únicas que lo definen y lo conectan con las energías del universo.

Por ejemplo, si naciste bajo el signo de Sagitario, destacas por tu independencia, humor irreverente y amor por el conocimiento. Eres un espíritu aventurero, siempre dispuesto a desafiar las normas, dejando una marca imborrable con tu carisma y cultura.

Esta semana del 10 al 16 de diciembre de 2024, los astros tienen mensajes importantes que podrían influir en tus emociones, relaciones, finanzas y proyectos. ¿Quieres saber qué tiene el cosmos reservado para ti? ¡Sigue leyendo y descúbrelo!

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Gozarás de los tuyos a rabiar, porque hay salud, amor y un techo seguro. Estar con gente buena no tiene precio. Recibes noticias de un proyecto que se echará a andar en enero. Una nueva esperanza amorosa surge y alivia tu corazón. Hay cambios respecto a viajes de fin de año o de placer por motivos laborales, pero valdrá la pena. Cuida tus vías respiratorias porque la contaminación te afecta. Lava tus fosas nasales con agua salina.

Ve: Horóscopo semanal del 3 al 8 diciembre: Descubre lo que los astros te deparan ¡Todos los signos!

Aries horóscopo / Pixabay

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Seguramente estás a punto de irte a vacacionar a algún lugar delicioso con vista panorámica. Le pedirás mucho a Dios por los tuyos y para que te dé fuerzas y alas para volar alto en 2025. Así será. Por ahora, hay que apretar el paso para resolver ciertas situaciones económicas que quedaron como secuelas por gastos imprevistos. El clima familiar está tenso. Trata de no hacer preguntas ni aclaraciones por ahora. Mejor disfruten la temporada.

Tauro horóscopos / Pixabay

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Estás contento y sin razón aparente. Eso habla de tu evolución. El trabajo va bien y mejorará en 2025. Diciembre será afortunado en lo económico y laboral. Te llegará la información que necesitas para reinventarte y lograr vivir cómodamente sin tanto esfuerzo. Los amigos estarán cerca amenizando tus días. Te encuentras con tu gran amor. O si estás empezando una relación con alguien todo irá por buen camino.

Checa: Horóscopo semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre: Descubre lo que los astros te deparan

Géminis horóscopo / Pixabay

Cáncer (22 de junio al 23 de julio)

Hay mejoras económicas en pequeño. Tus proyectos empiezan a tomar forma y avanzarán en 2025. Reflexionarás mucho sobre el paso de los años y las situaciones que se repiten cíclicamente. Decidirás que es momento de cambiar y seguir por un rumbo más sano. Estarás muy sentimental. Querrás que te demuestren mucho amor, te abracen y besen. Sueltas el caparazón para abrirte al mundo social, amoroso y profesional.

Cáncer horóscopo / Pixabay

Leo (24 de junio al 23 de agosto)

Te entregarás a la buena vida y a gozar en grande lo que sí tienes. Te propondrás vivir un diciembre hermoso y divertido con tus amistades, familia y compañeros de trabajo. Retomas tu fe y certeza en ti mismo. Tu pareja estará algo engorrosa. Llega gran inspiración para armar una nueva fórmula laboral, más independiente y creativa. La llevarás a cabo en 2025 con éxito. Decidirás darle la mano a un familiar en desgracia que te necesita. Mejora tu salud.

Te puede interesar: Horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre de 2024, ¡todos los signos!

Leo horóscopo / Pixabay

Virgo (24 de agosto al 21 de septiembre)

Habrá cambio de planes de última hora en viajes familiares. No te caerá nada en gracia, pero ya te lo imaginabas. Sin embargo, habrá reuniones ricas con amigos y salidas refrescantes. En el trabajo todo mejora, ya que sale de la empresa esa persona que te traía presionado. Pensarás detenidamente qué negocio independiente puedes hacer en 2025. Lo lograrás. Tu pareja cada vez estará más cerquita de ti, aunque te dé miedo. Debes ir al otorrinolaringólogo.

Virgo horóscopo / Pixabay

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Andas muy pensativo, melancólico y analítico. Recuerda que es diciembre para ver a los amigos, recobrar gente que hace mucho no frecuentas y festejar la vida. Tu única responsabilidad es pasarla bien. Animate a salir a caminar y tomar aire fresco. Haz cosas que nunca haces, como ir al teatro, al cine, a los museos y disfruta tu ciudad. No quedarás desprotegido ni laboral ni económicamente, aunque es verdad que en 2025 habrá que buscar dinero extra.

Libra horóscopo / Pixabay

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)

Laboralmente, aunque hubo sinsabores en tu último proyecto, saliste airoso y exitoso. Te darás unas merecidas vacaciones. Estás tratando a tu pareja con pincitas, pues sientes que cualquier cosa puede detonar una pelea. Si te llevas bien con él, pronto pasará. Pero si es una constante, puede subir de color. ¡Cuidado! Te urge aprender a meditar y calmar tu interior. Llevártela más suavecito. Visitarás a tus doctores de rutina con buenas noticias.

Horóscopo escorpión / Pixabay

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Este no fue tu año económico laboral más abundante y bueno. Ten la seguridad de que el año próximo el dinero te lucirá mucho más. Habrá que cambiar a estrategias más apropiadas y actuales para los tiempos que vivimos. Si ya estás con tu alma gemela, ahí seguirás. Si estás empezando una relación, no será nada fácil. Tu salud necesita afinación completa. Sigue al pie de la letra las indicaciones del doctor. Hay viaje corto a la vista.

Sagitario horóscopo / Pixabay

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Estarás muy activo porque los compromisos familiares y sociales estarán fuertes. Te partirás en mil pedazos, pero al mismo tiempo recibirás toneladas de amor incondicional. Hay dinero suficiente, aunque gastas mucho. Recibes buenas noticias laborales para desarrollar justo este fin de año, lo que te dará el dinero que necesitas para pagar deudas y dejar tus tarjetas limpias. Tu pareja te dará muestras de amor verdadero.

Capricornio horóscopo / Pixabay

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Tu mente estará muy tranquila. Cederás con la familia aunque no estés de acuerdo. Quieres verlos felices y juntos. Tramas algo, quizás un cambio de casa, de país o un largo viaje, y no se lo dirás a nadie. Te dará por limpiar casa, sacar lo que no sirve y hacerte tratamientos de belleza. Los asuntos laborales van mejorando aunque lento. Sabes que tienes que meterle velocidad en 2025. Idear algo que te permita vivir como quieres. Te urge una desintoxicación.

Acuario horóscopo / Pixabay

Piscis (20 de febrero al 20 de mayo)

Ha sido un año en el que llegaron más gastos de lo esperado. O bien, no ganaste tanto como habías calculado. Echarás mano de algún bien raíz para vivir más holgadamente, ya sea vendiéndolo o rentándolo. Eres raro: A veces les sueltas fácilmente el dinero a manos llenas a los tuyos, y de repente te vuelves codo y te sientes desfalcado. Les estás mandando doble mensaje a los demás, decídete. Ahora sí te llega el mejor amor.

Encuentra en el nuevo número de tu revista TVNotas impreso o digital cada martes tu horóscopo y exclusivas del mundo del espectáculo que te dejarán helado. ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.