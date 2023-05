Christian Nodal hace llorar a un niño con increíble gesto

Christian Nodal enterneció las redes al intentar consolar a uno de sus más pequeños seguidores.

El mexicano Christian Nodal, quien desde hace varias semanas se ha mantenido en tendencia en redes sociales, primero por el anuncio de que espera a su primogénita, seguido de revelar que se quitará los tatuajes del rostro; ahora el famoso sorprendió y enterneció al tener un gran gesto con uno de sus fans.

Como parte de su gira Foraji2 Tour, Christian Nodal se presentó en la Arena Monterrey, donde cantó algunos de sus más grandes éxitos y vivió uno de los momentos más especiales en su carrera, como lo fue el haber subido a un niño al escenario, quien no pudo de la emoción y se soltó en llanto.

Christian Nodal se mostró agradecido con el niño que le regaló unas flores / TikTok: @valeriallamag

El momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales comenzó mientras el novio de Cazzu interpretaba el tema de Acá entre nos, cuando un niño se acercó a entregarle un ramo de flores, quien no dudó en agacharse y agradecerle por el lindo gesto.

Sin embargo, las cosas se pusieron más enternecedoras al paso de unos segundos, cuando el ‘Forajido’ invitó a su pequeño fan a subir al escenario, provocando una reacción en el infante, que nadie se esperaba, pues comenzó a llorar repentinamente, haciendo que Nodal se agachara y lo intentara consolar.

Tras ver cómo lo veía el público y posiblemente también su familia, el pequeño no dudó en seguir llorando, pero ahora con una sonrisa en la cara, demostrando que estaba muy contento, además de que alzó el pulgar, causando un poco de risa entre los presentes e incluyendo al famoso.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues el video tuvo impacto en los internautas, quienes se dijeron desbordados de ternura al ver el noble gesto de Christian Nodal, con comentarios como:

"¿Llanto de emoción o terror?”, “Nodal no se aguantó la risa”, “hasta yo lloro de emoción”, “no me voy a cansar de verlo”, “me pasaría”, “el niño me representa”, “se emocionó mucho” y “claramente yo sería el niño”.

Christian Nodal enterneció las redes y aplaudieron que fuera amable con uno de sus fans / Instagram: @nodal / TikTok: @valeriallamag

