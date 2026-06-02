Reportan colapso de estructura en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: ¿Hay heridos? VIDEO

Reportan que se registró un incidente la tarde de este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En redes circulan videos de una estructura colapsada y ya hay un informe oficial.

Cae estructura en Aeropuerto de la CDMX / X: “J.C. Williams”

¿Cómo fue el incidente en el Aeropuerto HOY 2 de junio?

De acuerdo con un reporte difundido por la cuenta oficial de X del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hubo un desprendimieto de una estructura de un puente:

Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo. Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento. Cabe mencionar que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia. Se realizará la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado. AICM

Tras difundirse el reporte oficial alrededor de las 19:22 horas, cuadrillas de mantenimiento y personal especializado fueron desplegados en la zona para iniciar las labores de retiro de escombros y asegurar el área afectada.

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