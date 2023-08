Taylor Swift en México: Ponen láminas en el puente del Foro Sol para que fans no vean el concierto

Pese a las limitaciones, los fans prometieron seguir yendo a las inmediaciones del Foro Sol.

En medio de la euforia por el tercer concierto de Taylor Swift en CDMX, varios fans de la cantante han reportado que el puente peatonal ubicado en Río Churubusco, frente al Foro Sol, ha sido tapado con láminas para bloquear la visibilidad al interior del lugar.

Como se sabe, muchos fans que no alcanzaron boleto se replegaron a los alrededores del recinto, incluyendo el puente, para disfrutar el concierto de la estadounidense, desde la distancia.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, elementos de Seguridad Ciudadana empezaron a tomar medidas para que los miles de fanáticos no se amontonaran en las inmediaciones del lugar e impidieran el paso.

“La neta, no les quita nada que la gente que no le alcanza para un boleto o que ya no consiguió vea el concierto desde afuera. Ya vendieron cerca de 250 mil boletos. Paren de m4m*r”, manifestó una de las tantas internautas que dio a conocer esta situación.

Aunque esto ha generado mucha inconformidad entre los fanáticos, algunos internautas aplaudieron las acciones de las autoridades, pues señalaron que un puente peatonal es para el uso de las personas y no para ver un concierto.

“Son más rápidos para tapar la vista, que una coladera, que más daño hace. En fin, prioridades”, “Un puente peatonal es para cruzar, no para ver conciertos. Podrían causar un accidente”, “Es para que no lleguen a tirar la malla”, “Ya están como en los cines”, “Al rato que pase un accidente, van a culpar a la delegación”, señalaron algunos comentarios.

Pese a todas las limitaciones, aquellos que no alcanzaron boletos dejaron claro que seguirán yendo a las inmediaciones del Foro Sol para convivir entre ellos, regalarse su pulsera de la amistad y, principalmente, disfrutar del concierto.

La neta no les quita nada que la gente que no le alcanza para un boleto o que ya no consiguió vea el concierto desde afuera 😩



Ya vendieron cerca de 250,000 boletos 😡 Paren de mamar 🖕🏽 pic.twitter.com/k6cSLIOipG — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) August 26, 2023

Taylor Swift y la derrama económica por sus conciertos

De acuerdo con información de las autoridades de la CDMX, los cuatro conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol dejarán una derrama económica aproximada de 1 mil 12 millones de pesos.

Las autoridades capitalinas señalaron que habrá una afluencia de 180 mil asistentes para dichos eventos. En tanto que las ganancias estimadas serán principalmente por las entradas, los servicios de hospedaje, las compras a comercios y por las ventas en los establecimientos de alimentos.

Se estima que Taylor Swift dejará mucha derrama económica tras sus conciertos en CDMX / Instagram: @taylorswift

