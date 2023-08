Alejandro Sanz se solidariza con Jenni Hermoso tras polémica con Luis Rubiales: “Has cambiado un país”

Diversos internautas aseguran que Jenni Hermoso solo actúa bajo presión social.

Tras el polémico beso que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso durante las celebraciones por triunfo de España en el Mundial Femenil de Futbol, Alejandro Sanz se suma a la ola de apoyo para la famosa jugadora.

Mediante redes sociales, el cantante expresó su admiración hacia la futbolista por su reciente logro y aprovechó para felicitarla por hablar de lo que sucedió con Rubiales.

“A tu lado @Jennihermoso has conseguido ganar un mundial queriendo. Y has cambiado un país de golpe sin querer. Respeto y admiración”, manifestó.

Aunque Hermoso no ha respondido de manera oficial, las palabras del cantante dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien, algunos internautas aplaudieron el apoyo de Sanz, otros aseguraron que la jugadora solo está cediendo a la “presión social”.

“Gracias por apoyar a las mujeres siempre”, “Jenni Hermoso solo actúa desde la presión social”, “Palabras acertadas, Ale”, “Jenni Hermoso da un mal ejemplo al no denunciarlo”, “¿Quién presionó a Jenni Hermoso para que diera ese comunicado?”, “Muy bien, Alejandro”, señalaron algunos comentarios.

Luego de lo sucedido entre Rubiales y Jenni Hermoso, muchas celebridades españolas se han solidarizado con la futbolista y afirmaron que era un “ejemplo” de lucha para todas aquellas que han pasado por situaciones similares.

La mayoría de los internautas, incluyendo celebridades, han mostrado su apoyo a Jenni Hermoso / Instagram: @sefutbolfem/Twitter: @deporteswradio

El comunicado de Jenni Hermoso y el castigo para Luis Rubiales

Tras el beso por parte de Luis Rubiales, la jugadora Jenni Hermoso emitió un comunicado donde dejó claro que nunca consintió lo sucedido y reconoció haberse sentido “vulnerable”.

“La situación me provocó un shock por el contexto de celebración. Siento la necesidad de denunciar este hecho, ya que considero que ninguna persona debe ser víctima de este tipo de actos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión”, indicó.

Ante toda la presión por parte de la audiencia, la FIFA dio a conocer que Luis Rubiales sería suspendido de su puesto como presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

“El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), acordó el día de hoy la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional”, indicó la institución a través de un comunicado.

Asimismo, se le ordenó a Rubiales que “se abstenga, mediante él mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora”.

🚨#AHORA | La FIFA suspende al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien es acusado de haber besado sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenil. pic.twitter.com/hjQPoozR5s — Adela Micha (@Adela_Micha) August 26, 2023

