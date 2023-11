José Manuel Figueroa denunciará por amenazas a Alicia Machado: “La señalaría a ella”

En un reality, Alicia Machado aseguró haber sido violentada por su expareja, José Manuel Figueroa. De acuerdo con Machado, en 2006 José Manuel la agredió físicamente y la amenazó con quitarle la vida. Sin embargo, ésta no pondrá ninguna denuncia y esperará la justicia divina.

José Manuel, por su parte, procederá legalmente en México, Estados Unidos (nació en Chicago) y Venezuela. El cantautor asegura que recibió amenazas de la expareja de Machado (el ‘Indio’), que se encuentra en prisión en Estados Unidos. Considera que las leyes de allá deben conocer la situación.

José Manuel Figueroa

“Creo que es importante la demanda contra Alicia Machado. De repente, este movimiento feminista mal enfocado, un movimiento que me encanta, que es válido que la mujer pelee por los derechos, se está volteando a un grado de que ya no hay equidad. Ahorita tiene más derechos la mujer que el hombre. El otro día, Ninel puso un comentario donde me compararon con un compañero de trabajo de quién era mejor, o quién lo tenía mejor. Yo, que tengo pareja, y aunque no la tuviera, tengo a mi hija. A mi madre. Y ella a su hija. Si hubiéramos volteado la situación y yo hubiera dicho: ‘¿Quién es más chida en la cama: fulana, fulana o fulana?’ Como caballero hubiera estado fatal. Si hubiera dicho aquélla lo hace bien en esto, y aquélla haciendo masajes en los pies es espectacular... hubiera sido grotesco. Y mucha falta de educación, de escrúpulos y de respeto.No juzgan de la misma manera. Es especialmente importante por la manera en la que actuó Alicia, en un reality show. Para ver las reacciones. Y lo logró. Sí causó olas. No se justifica la violencia ni de mujer a hombre ni viceversa. Hay gente que ha sido afectada gravemente. Si ella quiere tomar la bandera feminista, me parece fenomenal. Pero no hacerlo en un reality después de 17 años de ocultarlo o avergonzarse de mí. Ahora lo hace viral. No actuó legalmente ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en México. No ha ido a declarar ni a denunciar. No es correcto”.