La actriz y conductora Claudia Cervantes nos cuenta que ¡ya le reveló a su hijo la verdad de su origen!

La actriz y conductora Claudia Cervantes está sumamente feliz. Celebra el 12 aniversario exitoso de su obra Soltera, pero no sola, que se presentará hasta el 16 de diciembre, en el teatro Centenario Coyoacán.

Además, sigue con sus participaciones en Hoy, Como dice el dicho, Miembros al aire y Netas divinas.

En cuanto a su proceso para embarazarse, nos dijo: “Por la edad que tenía en ese momento (39 años), ya había menos probabilidades. Postergué mucho esa decisión por los miedos o por esperar una pareja. Piensas si vas a tener un bebé con tu mejor amigo gay, sola o con el primero que se te atraviese. Yo recurrí al procedimiento in vitro y creo que los hijos producto de la reproducción asistida son los más deseados, porque nos enfrentamos a pasos que ponen a prueba que de verdad lo queremos”.

En cuanto a la elección del padre, nos comentó: “Hay un catálogo de hombres que donaron su esperma. Es muy curioso ver cómo mi hijo tiene ciertas características mías y otras que desconozco. Es parte de la naturaleza”.

En exclusiva para TVNotas nos dijo: “Mi hijo ya sabe cómo vino al mundo. Son niños. No son tontos. Lo he querido educar con la verdad. Eso sí, con su lenguaje. Con cosas básicas, no de ciencia”.

Nos sorprendió al decirnos: “Mi hijo sabe que tiene un papá que no conocemos. Que en su casa solo hay mamá que lo ama y lo adora. Le he dicho que su papá proporcionó al semilla con la de mamá, porque el quería venir al mundo. Como yo sentí que él tocó mi alma fui a un doctor para que me ayudara a traerlo. El es feliz con esa historia. Es una historia de amor”.

Le preguntamos si su hijo le ha expresado que quiere conocer a su papá. Nos respondió: “Aún no. Pero no se podría. El donador es anónimo. La idea es llenarlo de tanto amor que no sienta que le hace falta esa parte. La curiosidad siempre existirá, pero él entenderá que no lo podremos saber. A ese hombre siempre le mandamos bendiciones y gratitud”.

Sacar a su hijo adelante sola “ha sido muy desafiante, con mucho amor y paciencia. Debo administrar mi tiempo para trabajar y criarlo, porque yo soy sola. Cuando tienes una pareja se pueden alternar. En este caso yo me debo concentrar totalmente en él”.

Finalmente, sobre al obra de teatro Claudia nos dijo: “El texto fue escrito con el corazón. Fue un grito del alma. Una confesión de honestidad brutal que ha hecho que el público conecte. Es una temática universal. Habla de las relaciones de pareja con toques de comedia que al hacen muy ágil. Cumplimos 12 años yqueremos otros 12 más”, respondió al actriz.

