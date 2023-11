Maxine Woodside nos habló de la dolorosa muerte de su hijo: “Lloro todos los días”

La reina de la radio, Maxine Woodside, se encuentra de fiesta por los 34 años de su programa radiofónico Todo para la mujer. Lo celebró con un festejo al que acudió una gran cantidad de famosos.

Nos abrió su corazón para hablarnos de la muerte de su hijo, Alejandro, en noviembre del año pasado.

“Es el dolor más grande que he tenido en la vida. La noticia fue muy sorpresiva. Solo Dios sabe las cosas. Pensé que no podría seguir adelante. Me quería echar en un hoyo y no salir. Todo el mundo pensó que no iba a regresar al programa, pero Dios me dio las fuerzas. Mi hijo me cuida desde el cielo. Este dolor jamás se me va a quitar. Tengo que aprender a vivir con ello. No hay día que no llore”.

En noviembre del 2022, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte, hijo menor de Maxine Woodside. / Instagram: @maxwoodside

Entre lágrimas nos dijo: “No he soñado con él, pero sí lo he llegado a sentir. A un médium no he querido recurrir. Me da miedo que me vaya a decir algo que no me gusta. Era un gran hombre. Todo me lo recuerda desde que era chiquito. Fue un estupendo hijo. Con eso me quedo”.

No se quiere rendir: “Trato de ser positiva. Seguir adelante. Entender que la vida continúa. Tengo otro hijo, nietos. No puedo irme para abajo. Mi hijo y todas mis amigas, Norma Lazareno, Luz María Aguilar e Isaura Espinosa, me hablan constantemente para saber cómo estoy”.

En cuanto a la demanda de su excolaboradora, Ana María Alvarado, que la acusa de despido injustificado, Maxine nos comenta: “En el momento en que lleguemos a un finiquito les cuento todo. Yo no la corrí, porque sigue trabajando en Radio Fórmula. Me demandó porque quiso hacer chisme. Tantos años trabajando juntas y qué coraje. La sigo queriendo, pero no se vale”.

Ana María Alvarado ya demandó a Maxine Woodside / Instagram: @maxwoodside @anamaalvarado

Sobre el aniversario de su programa, nos dijo: “Cada que Todo para la mujer cumple años es como si fuera mi cumpleaños. Eso me hace sentir viva. Sigo trabajando todos los días como si fuera el último día de mi vida. Jamás me imaginé que duraríamos 34 años”.

Maxine no descarta escribir otro libro: “Ya hice uno. Y todo lo que se recaudó, que fueron 100 mil pesos, se donó a los niños con cáncer. Quisiera hacer otro, porque tengo anécdotas muy padres. Pero soy un poco floja. En una de esas me animo”.

MÉXICO CDMX 17 DE OCTUBRE DE 2023, MAXINE WOODSADE CELEBRA 34 AÑOS DE SU PROGRAMA TODO PARA LA MUJER, DONDE FUE ACOMPAÑADA POR LATIN LOVER, NORMA LAZARENO, PEPE SUÁREZ, ANEL, ANDREA ESCALONA,TOÑITA, ERICK DEL CASTILLO, VERONICA DEL CASTILLO, LUIS FELIPE TOVAR ENTRE OTROS / Liliana Carpio

Nos dio su opinión sobre el periodismo de espectáculos actual: “Hay mucho improvisado. Ahora, con las redes, cualquiera puede ser periodista y opinar lo que quiera. Pero así son estos tiempos. También yo me he tenido que adaptar a las nuevas tecnologías”.

En cuanto a si piensa en el retiro, nos dijo: “No. Y como en radio no se te ven las arrugas... Además, trabajar me llena también de vida. Seguiré mientras el público, la radiodifusora y los patrocinadores quieran”, finalizó.

