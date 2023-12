Kika Nieto y su esposo, Santi Maye, anuncian su divorcio e internautas reaccionan con memes

Tras cinco años de matrimonio, Kika Nieto y su esposo, Santi Maye, anuncian su separación definitiva. A palabras de los influencers, tomaron “la decisión de tomar caminos separados desde hace siete meses”.

Si bien no quisieron dar detalles sobre el motivo de su ruptura, dejaron en claro que no fue por una infidelidad, como se comenzó a especular después de que Kika fuera captada de la mano con un hombre misterioso hace poco.

“Esperemos que ustedes puedan respetar (nuestra privacidad) con todo el amor. Simplemente para aclarar algunas especulaciones que se han presentado, la decisión no se tomó debido a terceras personas”, afirmaron.

Kika Nieto y Santi Maye anunciaron que su matrimonio terminó hace 7 meses 💔😔 pic.twitter.com/imY4IfGge5 — Informándome (@informandomecol) December 27, 2023

No te pierdas: ¿Quién es Mario Sierra, el influencer captado en un yate con Eleazar Gómez?

Para finalizar, le agradecieron a todo su público por haberlos acompañado a lo largo de todo este tiempo y pidieron que siguieran apoyándolos en sus “proyectos independientes”.

“Les damos, de corazón, las gracias por acompañarnos juntos hasta aquí. Esperamos que, quienes quieran, puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente. Les deseamos un feliz año. Besitos, chao”, concluyeron.

Cabe destacar que la ahora expareja llevaba 14 años de relación, de los cuales nueve fueron de noviazgo y cinco de matrimonio. En los últimos años, se volvieron uno de los romances más queridos de internet gracias a los enternecedores momentos que compartían en sus redes sociales.

Redes sociales

Mira: Kenia Os y Kimberly Loaiza por fin se reconcilian ¿Habrá colaboración juntas?

Usuarios reaccionan con memes

La noticia generó mucha tristeza entre sus fanáticos, quienes aseguraron “ya no creer en el amor” y hasta “esperan” que los influencers revelen que todo fue una broma por el Día de los inocentes, a pesar de que el anuncio se dio durante la noche del 27 de diciembre.

“No estoy llorando yo, está llorando la niña de 13 años que vio como le pedían matrimonio a Kika Nieto”, “Ojalá todo sea una broma”, “El amor no existe”, “No me hablen, Kika Nieto y Santi si se separaron”, “La tusa de la separación de Kika Nieto y Santi Maye me va a durar al menos unos diez años”, señalaron algunos comentarios.

No obstante, la gran mayoría aprovechó el momento para sacar a relucir su creatividad y lanzar algunos memes sobre el anuncio.

Me dolió más la separación de Kika Nieto y Santi Maye que la de Taylor Swift y Joe Alwyn pic.twitter.com/ItOPpJdWn0 — J (@midnightsjj) December 27, 2023

Yo después de ver el video en el que Kika Nieto y Santimaye confirman su separación: pic.twitter.com/r2QryQOOA9 — Jesús Muñoz 🇨🇴 (@_jessusmunoz) December 27, 2023

Te recomendamos: Kimberly Loaiza anuncia fecha para su último concierto en la CDMX, pero usuarios la llenan de críticas