RADWIMPS anuncia concierto en México: Fecha, lugar, venta y precio de los boletos

A casi un año desde su última visita, RADWIMPS anuncia su regreso a México como parte de su tour The Way You Yawn, And the Outcry of Peace: Latin America Tour 2024, que comenzará en primavera como continuación de su exitoso tour por Norteamérica, Europa, Australia y Asia en 2023.

Además de tierras aztecas, la agrupación japonesa visitará São Paulo y Chile. Las fechas y lugares programados son:

15 de marzo: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México

17 de marzo: Auditorio Citibanamex en Monterrey

21 de marzo: Audio Club de São Paulo

24 de marzo: Teatro Caupolicán de Santiago, Chile

La banda es mundialmente reconocida por haber colaborado en la banda sonora de la cinta del 2016, Your Name (Tu nombre). También musicalizó Suzume, película estrenada en 2022.

¿Cuándo comienza la venta de boletos en México?

De acuerdo con el sitio oficial de Ocesa, organizadora del evento, informó que la preventa Citibanamex inicia el próximo 11 de enero, a las 11 am. En tanto que la venta general comienza un día después, a la misma hora.

Por otra parte, aquellos que estén suscritos al sitio CRUNCHYROLLpodrán realizar la compra de sus boletos desde el 10 de enero. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Pepsi Center WTC o en la página oficial de Ticketmaster.

¡Esto sí que no se lo esperaban! 😎 ¡@RADWIMPS llega a México con #TheWayYouYawnAndTheOutcryOfPeace! ⚡️#PreventaCitibanamex: 11 de enero

Venta general a partir del 12 de enero. pic.twitter.com/PeH88cY7ZS — Ocesa Total (@ocesa_total) January 8, 2024

¿Cuánto cuestan las entradas?

Hasta el momento, no se han revelado los precios que se manejarán. Sin embargo, se calcula que podrían oscilar entre mil 171.20 y 3 mil 269.60 pesos, dependiendo del sitio escogido. Esta información se basa en sus presentaciones anteriores en México.

