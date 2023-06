Chayanne responde a petición de abuelita con cáncer y se roba el corazón de los internautas

Hace unas semanas se volvió viral un singular clip de TikTok en donde una señora de la tercera edad le envió un contundente mensaje a Chayanne, algo que conmovió a las redes.

Y es que resulta que la mujer no solo se declaró como una gran fanática del cantante, sino que le confesó que se encuentra enferma de cáncer de colon, el que cuál hace poco le fue diagnosticado.

En ese contexto, la señora explicó que tiene miedo de que esto empeore más pronto de lo esperado, por lo que le gustaría conocer al cantante: “Chayanne, no creas... no quiero causarte lástima... tengo cáncer. Me gustaría conocerte antes de que me salgan alas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas”, comentó.

Aunado a ello, añadió que únicamente quisiera darle un abrazo para saber a qué huele:

“Tenemos tres nietos, tres hijos, que vas a conocer. Por ello quiero seguir adelante. No quiero causar lástima. Por eso no había yo dicho nada, pero ahorita, yo quiero verte, abrazarte a ver a qué hueles. Has de oler bien rico, papucho de papuchos”.

La señora le compartió detalles al cantante sobre su salud actual. / TikTok: @stichsh

Ante ello, los internautas se dieron a la tarea de etiquetar al cantante, para que dicho mensaje llegara a sus oídos.

El artista siempre se ha dado a la tarea de interactuar con sus fans. / Instagram: @chayanne

Chayanne responde a la petición de la señora con cáncer

La insistencia de la gente dio frutos, ya que el mensaje logró llegar a él y con ello una gran invitación que sin duda su fan no va a poder rechazar:

“Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira”, comentó el famoso.

El famoso la invitó a unos de sus shows. / TikTok: @stichsh

En un clip más, la señora con lágrimas en los ojos y gritos agradece tal gesto y reitera su amor por él:

"¡No! ¿Cuándo me va a llevar mi Chayanne? Ya sabía que no me iba a dejar. Yo lo espero. Te amo más ahora, Chayanne. Aquí están tus nietas, tu hija. Gracias, Chayanne, más te voy a amar, papucho de papuchos”, exclamó la señora.

Chayanne es aclamado por muchas mujeres de diversas generaciones esto debido a su gran carisma y talento. / Instagram: @chayanne

