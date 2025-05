Actor de ‘El eternauta’, popular serie de Netflix, revela trágico accidente: VIDEO

Tras el rotundo éxito del fenómeno argentino de Netflix ‘El eternauta’, en redes han salido a la luz escabrosos detalles de la historia real de su creador. Sin embargo, en esta ocasión, Joaquín Acebo, uno de sus protagonistas, reveló el trágico accidente que lo marcaría de por vida al dejarle con parálisis facial. ¿Qué le pasó?

El fenómeno argentino de Netflix ‘El Eternauta’ destapa trágico final de su creador / Captura de pantalla de ig: eleternauta_ok

¿Cuál es la trágica historia del creador de ‘El eternauta’?

La serie argentina de Netflix, ‘El eternauta’ ha sido tendencia desde finales de abril, no sólo por su inquietante historia, sino también por el trágico destino que envolvió a su creador Héctor Germán Oesterheld.

El drama de ciencia ficción retoma elementos base de la novela gráfica del mismo nombre en la que se inspira: una espontánea nevada en Buenos Aires, Argentina, cuya peculiaridad es que apenas un copo de nieve entra en contacto con los habitantes les aniquila.

De esta manera, el grupo de sobrevivientes enfundados en trajes y mascarillas atraviesan una cruzada para averiguar la verdadera naturaleza de esa nieve que no es de este mundo.

‘El Eternauta’ es la segunda serie más popular en México en mayo de 2025 / Captura de Pantalla de ig: eleternautaserie

No obstante, la desaparición en los años 70 del autor de la obra original junto a sus hijas, dos de las cuales estaban embarazadas, ha causado mayor revuelo al grado de reactivar la búsqueda de desaparecidos en argentina durante ese periodo.

Organizaciónes derechos humanos en Argentina como ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ e ‘H.I.J.O.S.’ han impulsado campañas para dar con el paredero de los nietos perdidos de Oesterheld o localizar a personas nacidas en esas condiciones que no sepan su verdadera identidad.

Campaña de búsqueda de ‘El eternauta’ / Kaloian Santos

¿Cuál fue el accidente de Joaquín Acebo, actor de ‘El eternauta’?

Además de la escabrosa historia real que ‘El eternauta’ desempolvó sobre el triste final de su creador, la serie que se encuentra en el Top 10 de Netflix de México también ha revivido la trágica experiencia de uno de sus protagonistas.

Joaquín Acebo, quien interpreta al boy scout Micky Rovers en ‘El eternauta’, se sinceró en entrevista para el canal ‘Love / ST’ acerca de su condición luego de sufrir un terrible accidente en su infancia que lo dejó con parálisis facial:

“De chico tuve un accidente. Fui a un parque de diversiones en Luján (ciudad argentina). El juego no tenía ningún tipo de seguridad, yo tenía 5 años; o sea, era un niñito con cero conciencia de lo que puede pasar y el juego no tenía ningún tipo de cinturón ni una barra para que yo me pueda sostener”, declaró el intérprete.

Joaquín continuó y señaló que en un momento dado durante el juego de ‘El tren fantasma’ se paró quizá por miedo y salió por un costado quedando enganchado entre el carro y las vías, por lo que su cabeza “quedó como rebotando”, confesó el actor.

¿Cuáles fueron las consecuencias del accidente de Joaquín Acebo?

Joaquín Acebo reveló las traumáticas consecuencias del accidente: “Del exterior me quedó la parálisis facial, que es porque se me cortó el nervio que controla todo lo de la cara”.

El actor que da vida a ‘Micky’, reveló que entró en coma durante 21 días y tuvo triple fractura de cráneo, por la que tuvo un desplazamiento de un hueso que “es vital para respirar, para comer, para ir al baño, para un montón de cosas”, señaló el autor.

Joaquín Acebo reveló consecuencias del accidente que sufrió durante su infancia / Captura de pantalla de ig: @joacoacebo

¿Quién es Joaquín Acebo?

Pese a la condición física que enfrenta, Joaquín Acebo, de 23 años y nacido en Argentina, ha sabido posicionarse como un actor en ascenso, pues además de su reciente papel en ‘El eternauta’, participó en la película ‘El viento que arrasa’, donde interpreta al personaje de ‘Tapioca’.

El intéprete ha declarado que le gusta retarse a sí mismo con el tipo de papeles que interpreta: “Me gustan los papeles dramáticos que me involucran demasiado emocionalmente y me requieren un esfuerzo diferente”.

Joaquín Acebo ha admitido que enfrenta una lucha contra su imagen, pero la actuación le ha ayudado bastante: “Quiero y amo actuar. Por un lado estoy yo, Joaquín, que está todo el tiempo revisando su propia imagen y prejuzgando. Por otro lado está mi personaje. Ahí logro separarme completamente: cuando estoy actuando me olvido de cómo me veo“, puntualizó el artista.