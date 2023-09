Álex Kaffie despotrica contra Imagen Televisión por presunto sueldo millonario a ciertos conductores

A unas semanas de su polémica con Ana María Alvarado, Álex Kaffie vuelve a dar de qué hablar al lanzar una fuerte crítica contra Imagen Televisión por los supuestos sueldos millonarios a Laura Bozzo, Yordi Rosado y Nacho Lozano.

Mediante su cuenta de Instagram, el polémico periodista reveló que la televisora está contemplando contratar a nuevos presentadores para Sale el Sol. Sin embargo, no les ofrecerán mucho dinero, pues el canal estaría “en quiebra” por priorizar los sueldos de otros colaboradores.

“Debo señalar que cualquiera de ellas o ellos que se quede conduciendo ‘Sale el Sol’ ganará poco. Las ‘inteligentísimas’ contrataciones millonarias, como las de Laura Bozzo, Yordi Rosado e Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano, por parte de los ‘zopencos’ ejecutivos de Imagen Televisión, ¡tienen en la quiebra al canal!”, expresó Kaffie.

Incluso, aseguró que esta situación provocará que “saquen de la nómina” a varios conductores del matutino para poder cubrir la contratación de los nuevos elementos.

“De hecho para la contratación y para tener de dónde pagarles a las y los nuevos (as) conductores (as), Imagen Televisión se ve obligada a sacar de la nómina a varios (as) de los (as) actuales conductores (as)”, apuntó.

Para finalizar, le recordó a su público que el programa ahora está siendo producido por Adrián Patiño (excolaborador de Venga la alegría) y reveló que ahora tendrán un nuevo horario: de 9:30 a 11:55 am.

Según Kaffie, estos son las celebridades contempladas para unirse a Sale el Sol: María Teresa Alessandri González, Raúl Osorio, Hany Portocarrero, Gabriela Prieto Díaz Infante, Candela Márquez y Eduardo Villasana Ruíz.

Álex Kaffie lamentó que Imagen Televisión prefiriera pagar “de más” a otros conductores / Facebook: Sale el Sol

Raúl Osorio pide explicaciones

Tras la revelación de Álex Kaffie, Raúl Osorio publicó un contundente mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que, con su peculiar sentido del humor, le cuestionó al productor, Adrián Patiño, acerca de esta situación.

“Oye @adri_elproducer ¿Es verdad esto? Pensé que me iba a hacer millonario de un día para otro, y resulta que la Bozzo y el Rosado se llevaron la lana”, expresó.

Oye @adri_elproducer es verdad estoooooo?????

— Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) August 30, 2023

Álex Kaffie y su polémica salida de Sale el Sol

Hace algunos meses, Álex Kaffie anunció su renuncia definitiva como presentador del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, luego de haber sido suspendido por revelar las presuntas exigencias de Nacho Lozano para promocionar su programa en el matutino.

“He tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí”, indicó en su comunicado.

Este fue el comunicado con el que Álex Kaffie anunció su renuncia de Imagen Televisión / Instagra: @kaffievillano

