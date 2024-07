Del zafarrancho de Eduardo Yáñez con la reportera, ella va con todo “hasta las últimas consecuencias”

El pasado 24 de junio, en plena alfombra roja de los premios ‘Grandeza hispana’ en el Teatro Centenario Coyoacán, el actor Eduardo Yañez y la reportera Patricia Cuevas de Productora 69 protagonizaron tremendo zafarrancho.

El hecho se dio durante el desfile de luminarias, donde casi un centenar de medios se dieron cita y la reportera Patricia Cuevas abordó al actor durante su aparición en la alfombra roja y lo cuestionó sobre si se había vuelto al cristianismo, ya que lo habían visto en una iglesia. Según nos contó la reportera, Yañez montó en cólera y le arrebató su celular guardándolo en su bolsillo y se lo llevó.

La reportera aseguró que estaba cansada de que los artistas se aprovechen de su fama y los humillen. Acto seguido procedió a pedir el auxilio de una patrulla para que detuvieran al actor. Esto no procedió, por lo que la periodista acudió a un Ministerio público para levantar su denuncia correspondiente.

Por su parte el actor, Eduardo Yáñez dio la cara ese día. Aseguró que ya había tenido experiencias con la periodista y la tachó de agresiva. De acuerdo con él, no pasó absolutamente nada.

A casi un mes de lo ocurrido con Eduardo Yáñez, la reportera Patricia Cuevas acudió a la Fiscalía de Justicia de la CDMX a declarar

Este viernes 19 de julio, Patricia Cuevas acudió a la Fiscalía de Justicia de la CDMX, y en exclusiva contó a TVNotas cómo va el asunto:

“Acudí al llamado de las autoridades. El caso continúa. Me citaron para ampliar mi declaración. Vine también a acreditar la propiedad de mi celular. Estuve acompañada en todo momento por el Mecanismo de protección a periodistas y derechos humanos”.

“La Fiscalía se comportó muy bien, realizando su trabajo. Las investigaciones ya iniciaron. No puedo hablar mucho del tema, porque se entorpecerían las investigaciones; pero los mantendré al tanto”.

Sobre si Eduardo Yañez ya intentó buscarla y negociar, la reportera dijo:

“No, no ha intentado buscarme (Eduardo Yáñez), ni siquiera a ofrecido algún tipo de disculpa. Lo que sí te puedo decir es que yo seguiré apegada a derecho. Las autoridades están haciendo muy bien su trabajo y ellos son quienes deciden el tipo de delito. Por mi parte, seguiré hasta las últimas consecuencias y dejaré un precedente para que ningún otro colega o prensa sea víctima de agresiones por parte de algún famoso como en mi caso”, concluyó.

Unos días después de la gresca con la reportera Patricia Cuevas, Eduardo Yáñez reconoció su error y dijo que si la ley lo llamaba, comparecería

Un par de días después de la trifulca que protagonizó con la reportera Patricia Cuevas en la alfombra roja de los premios Grandeza hispana, Eduardo Yáñez reconoció que se había equivocado y se presentaría ante la autoridad si lo llamaban.

En una entrevista para ‘De primera mano’ a finales de junio, retomada por ‘Sale el sol’, el actor lamentó que “todo resultara de esa manera”, pues el evento estaba enfocado en rendirle homenaje al productor Nicandro Díaz, quien falleció el año pasado.

También dio su versión de los hechos, en la que explicó que tomó el objeto que tenía contra la espalda, porque sentía que lo “estaban picando”, sin saber que se trataba del celular de la reportera.

“Yo sentí que me estaban picando la espalda y estiré la mano y agarré un celular y era el de Paty, desafortunadamente. Un poquito Paty con sus preguntas duras de siempre, pero yo a Paty siempre la he atendido. Le he contestado. Me he aguantado”, indicó Yáñez.

Al tiempo de reconocer que “cometió un error”, afirmó que la reportera siempre ha sido “durísima” a la hora de entrevistarlo.

“Siempre que me la encuentro me suelta preguntas durísimas, súper agresivas. Ella me decía: ‘Dame mi celular’, y yo le dije: ‘No. Te lo voy a dar allá adentro’. Se lo mandé con mi asistente y ya no lo quiso recibir. Se ve que estaba muy enojada”.

El actor reiteró que se equivocó en cuanto a lo ocurrido con la periodista:

“Sí la cag… la verdad, porque eso no se debe hacer, pero ¿qué hago? O sea, que nos empujen a nosotros sí está bien, que nos picoteen por la espalda sí está bien. Todo eso sí está bien”, dijo.

Sobre una posible demanda en su contra por lo ocurrido, simplemente señaló: “Si la ley me llama al error que yo cometí, tengo que comparecer, obviamente. No puedo andar jugando con eso”, puntualizó.