LCDLF4: Christian Estrada le reclama a Guty Carrera por no salvarlo de la nominación

La gala de salvación dejó un mal sabor de boca entre los integrantes de La casa de los famosos 4, principalmente en Christian Estrada, quien se sintió sumamente traicionado por Guty Carrera.

Recordemos que Guty se coronó como el primer líder de la temporada y, además de tener inmunidad, obtuvo el poder de salvar a uno de sus compañeros nominados.

Pese a la gran amistad que tiene con el ex de Ferka, el peruano optó por rescatar a Carlos Gómez “el Cañón”. Ahora, los que están en riesgo de ser el primer eliminado del reality son: Alfredo Adame, Thalí García, Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Christian Estrada.

Por supuesto, esta situación no fue del agrado de Christian, quien no dudó en reclamarle a Guty por no haberlo salvado, pese al acuerdo que habrían hecho unos días antes de entrar al show.

“Olvídalo, no pasa nada. No voy a decir nada por qué luego se malinterpretan las cosas. Dime las cosas de frente. A mí, háblame con hu… ¿los tienes? Olvídalo, ¿para qué hablar de más? Yo creí en ti, quedamos en un acuerdo, en cuidarnos”. Christian Estrada

En respuesta, el también actor le aclaró que era una persona “recta” y nunca había pactado que lo salvaría cada vez que fuera líder. Incluso, le recordó que estaban en un juego y este asunto no debía arruinar su amistad.

“La única persona con la que hablo seguido de esto eres tú, has ido hasta mi casa. Entonces, ¿qué te molesta, que no te salvé? ¿En qué acuerdo quedamos? ¿En que te salve cada vez que sea líder? El público sabe que yo no hablo de nadie, yo no hablo de ti, yo soy recto”, dijo.

En medio de varios dimes y diretes, las celebridades simplemente decidieron dejar el tema de lado, pero con una evidente tensión entre los dos, por lo que se prevé un distanciamiento entre ellos.

Serrath sale en defensa de Guty Carrera

Poco después del reclamo, Serrath señaló que Guty Carrera y Christian Estrada sí hicieron un pacto antes de entrar a la casa. Sin embargo, dicho acuerdo solo consistía en que no se nominarían entre ellos, más no que se salvarían en caso de tener la oportunidad.

“Cuando Guty me llamó para despedirse le entró un mensaje de Estrada. Le dijo que quería hablar con él. Así que ahí seguro fue cuando hablaron de ‘NO ME NOMINES’ más no de ‘TE VOY A SALVAR’. Es un juego y aquí estoy defendiendo porque no quiero que el público malinterprete” Serrath

Cabe destacar que Guty Carrera comentó que había salvado a Carlos por una cuestión de estrategia, pero que, “si pudiera, los salvaría a todos”.

