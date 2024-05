“Los Mascabrothers” el 15 de mayo en Lunario del Auditorio Nacional ¡por una noble causa!

Freddy y Germán Ortega, “Los Mascabrothers” dan muestra una vez más de su gran corazón ya que presentarán su show de stand up “Mascabrones que nunca”, el próximo miércoles 15 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX a beneficio del Asilo Primavera, que alberga a niños de bajos recursos.

Al respecto, Freddy comentó sobre esta iniciativa: “Hemos ido a dos o tres asilos y ver la emoción de los niños. Sales con el corazón de pollo. Me estoy acordando y ya quiero llorar… La gran labor que hacen estas fundaciones se merecen el cielo. Sales llorando”.

“Yo tengo un amigo cuando salgo del teatro en Lagunilla mi barrio. Me lo encuentro en la calle y cuando puedo le doy un billete. Ahí está todo el día. Le pregunté: ‘¿Cuántos hijos tienes?’ y me dijo: ‘Cuatro’, y yo le dije de juego como comediante: ‘¿Con la misma?’ y me dice: ‘No, con diferentes’. Tiene cuatro mujeres y esos niños ¿a dónde van a parar?. Lo más seguro que a donde está su padre”.

Sobre el show Germán expresó: “En esta ocasión vamos estar con la agrupación Somos Castro (los herederos de Los Hermanos Castro). Es un privilegio estar con esta familia maravillosa. Escucharlos me eriza la piel porque el color de la voz y armonías que tienen son de familia. Desde las nueve de la noche la gente se la va a pasar maravilloso”.

Freddy comentó: “Nuestro show es para adolescentes y adultos. La sección que yo hago es ‘Deshecho en México’. Yo lo hago como personaje y Germán lo hace a cara limpia. Es un show muy, muy completo. En mi caso lo hago un poquito musical y nos vamos a pitorrear de todo y a divertir mucho. Es un evento con causa, para reírnos y humor negro”.

Germán compartió: “La gente está acostumbrada a vernos como la ‘Jitomata’ y ‘Perejila’, ‘Frankenstein’ e ‘Igor’ y en personajes, pero un día mi hermano se aventó a escribir su stand-up y yo no lo quería hacer. Me decían mete a ‘stand up’ pero yo estaba en mi zona de confort y así me insistían que me metiera de ‘standupero’ y estando pero, les dije ‘sí’ (risas)”.

¿Cuándo y dónde se presentan Los Mascabrothers en el Lunario, con causa?

Los Mascabrothers, Germán y Freddy Ortega, presentan su show de stand-up en el Lunario del Auditorio Nacional ‘Mascabr0nes que nunca’ este 15 de mayo.

El total de la taquilla será donado a dicha institución que apoya a más de 54 niños de escasos recursos, brindándoles casa, vestido y una formación integral para integrarse a la sociedad como personas productivas. Los boletos tienen un costo de $2,200 a $1400.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster.

