Actriz destapa que le gusta ¿hacer el delicioso con desconocidos?: “Es preferible”

Las escenas subidas de tono en el cine suelen ser algunos de los momentos más delicados tanto para los actores como para los equipos de producción. Aunque el profesionalismo es clave, cada intérprete tiene su propia manera de abordar estas situaciones. Recientemente, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, habló abiertamente sobre por qué prefiere grabar escenas románticas con compañeros de reparto que no conoce previamente. ¿Qué dijo exactamente?

En un reciente encuentro con People, para hablar sobre la nueva película Die my love, protagonizada por Jennifer Lawrence, la actriz explicó que rodar escenas subidas de tono con actores que no conoce previamente le resulta más cómodo y efectivo.

Citando su experiencia con Robert Pattinson en Die my love, la actriz señaló que el hecho de no tener una relación previa con él ayudó a que el proceso fuera más natural y menos incómodo.

“Porque Rob y yo no nos conocíamos, lo cual es mejor, ¿sabes?”, declaró Lawrence. “ Como en Los Juegos del Hambre , Josh Hutcherson y yo teníamos que besarnos y eso es como… imagínate. Sabes, es más raro, así que sí, hacerlo con un desconocido es preferible”, mencionó.

¿Por qué Jennifer Lawrence prefiere realizar escenas subidas de tono con un actor desconocido?

Para la actriz, Jennifer Lawrence, esta dinámica permite separar la relación profesional de la emocional, evitando la sensación de incomodidad que puede surgir cuando existe un vínculo previo con el otro actor. Este enfoque no solo facilita la actuación, sino que también contribuye a mantener un ambiente de respeto y concentración durante la filmación.

En los últimos años, la industria ha implementado coordinadores de intimidad y protocolos específicos para asegurar que estas escenas se graben de manera profesional y respetuosa, minimizando riesgos de incomodidad.

Según la actriz, la experiencia de Lawrence con Pattinson es un ejemplo de cómo la ausencia de una relación previa puede ayudar a mantener la profesionalidad y, al mismo tiempo, permitir que la escena sea convincente para la audiencia.

¿Quién es Jennifer Lawrence y en qué películas ha participado?

Jennifer Lawrence se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de su generación, reconocida por su capacidad actoral, lo que la ha convertido en una figura apreciada tanto por el público como por la industria cinematográfica.

Su irrupción en el cine se dio en 2010 con Winter’s Bone, una producción independiente en la que dio vida a Ree Dolly, una joven que enfrenta un entorno marcado por la precariedad y la violencia. Su interpretación recibió el reconocimiento de la crítica y le otorgó su primera nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz.

La proyección internacional llegó poco tiempo después, cuando fue seleccionada para encarnar a Katniss Everdeen en la exitosa saga Los Juegos del hambre (2012–2015), papel que la catapultó al estrellato mundial.

Asimismo, su trabajo junto al director David O. Russell fue especialmente notable, con participaciones en películas como:



Silver Linings Playbook (2012),

(2012), American Hustle (2013) y

(2013) y Joy (2015).

Gracias a Silver Linings Playbook, Lawrence obtuvo el Oscar a Mejor Actriz en 2013, logro que alcanzó con apenas 22 años de edad.

