Actriz muere a los 100 años, fue madre de su propia hija en el cine sin que se supiera, ¡aquí su historia!

La actriz Priscilla Pointer, recordada por interpretar a la madre de su hija en la vida real, Amy Irving, en la icónica película ‘Carrie’ (1976), falleció el pasado 28 de abril a los 100 años, en Ridgefield, Connecticut.

La noticia fue confirmada por su hijo, David K. Irving, profesor de la Universidad del Sur de California (USC), a la revista Variety. La intérprete dejó una huella profunda en el cine y la televisión estadounidense, con una carrera marcada por papeles entrañables y colaboraciones familiares.

¿Quién fue Priscilla Pointer?

Priscilla Pointer nació el 18 de mayo de 1924 en Nueva York. Su formación actoral comenzó en el teatro, destacando en obras clásicas como ‘A Streetcar Named Desire’, ‘The Caucasian Chalk Circle’ y ‘Yerma’. A lo largo de su carrera teatral, muchas veces actuó bajo la dirección de su esposo, el director Jules Irving, con quien fundó el San Francisco Actor’s Workshop junto a Herbert Blau y Beatrice Manley.

El taller fue absorbido más tarde por el Vivian Beaumont Theater de Nueva York. Estuvo casada con Jules Irving hasta su muerte en 1979, y posteriormente con Robert Symonds, desde 1981 hasta su fallecimiento en 2007.

La actriz Priscilla Pointer murió a los 100 años. / IMBD/ Amy Irving

¿De qué murió Priscilla Pointer?

La familia informó que Priscilla Pointer murió pacíficamente mientras dormía. Su hija, Amy Irving, le dedicó un mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram:

“Priscilla Pointer, aclamada actriz de cine y televisión, y madre de David, Katie y Amy Irving, murió pacíficamente mientras dormía a la edad de 100 años, con suerte para huir con sus 2 adorables maridos y sus muchos perros. Definitivamente la extrañaremos”.

¿En qué proyectos participó Priscilla Pointer?

Pointer no solo fue madre en la vida real de Amy Irving, sino que la interpretó como madre en la ficción en al menos seis películas, entre ellas:

‘Carrie’ (1976)

‘The Fury’ (1978)

‘Honeysuckle Rose’ (1980)

‘Micki + Maude’ (1984)

‘Rumpelstiltskin’ (1987)

‘A Show of Force’ (1990)

‘Traffic’ (2000)

En una entrevista con Glide Magazine, Amy Irving recordó una anécdota especial relacionada con ‘Honeysuckle Rose':

“Me ofrecieron ‘Honeysuckle Rose’ en el funeral de mi padre y no quería ir porque no quería dejar a mi madre, y fue entonces cuando me dijeron: ‘¡Pues tráela y podrá interpretar a la esposa de Slim Pickens!’. Y eso fue lo que hizo”.

A lo largo de su carrera, Priscilla Pointer interpretó a madres de personajes memorables, como Diane Keaton en ‘Looking for Mr. Goodbar’, Kyle MacLachlan en ‘Blue Velvet’ y Sean Penn en ‘The Falcon and the Snowman’.

La actriz Priscilla Pointer murió a los 100 años. / Facebook: Amy Irving

Además, fue parte de grandes producciones de culto como ‘Twilight Zone: The Movie’, ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’, y participó en populares series de televisión como ‘ER’, ‘Judging Amy’, ‘St. Elsewhere’, ‘McCloud’ y ‘N.Y.P.D’.

En televisión, también fue reconocida por su rol en la telenovela ‘Dallas’ como la madre del personaje de Victoria Principal.

Incluso actuó en tres películas dirigidas por su hijo David Irving, incluyendo la versión musical de ‘Rumpelstiltskin’ (1987), ‘Good-bye, Cruel World’ y ‘C.H.U.D. II: Bud the C.H.U.D.’

