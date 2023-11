Alejandro Sanz es desafortunado en el amor ¡Sus últimas exparejas solo lo buscaron por interés!

Recientemente ha trascendido en varios medios que Alejandro Sanz (55 años) tiene serios problemas con sus finanzas. Al parecer, se trata de una noticia falsa. Una persona cercana al cantante cree que esta información fue filtrada por alguien que quiere perjudicar su imagen para hacer creer que no es responsable.

“Esa información suena a montaje. Lo que señalan de que perdió su casa en Miami por no pagar la hipoteca y que le fueron congeladas las cuentas. Es una historia que sucedió en 2019. Tuvo que ver con su tormentoso divorcio de Raquel Perera. Al estar casada con él por bienes mancomunados, ella se quiso pasar de lista”, nos contó.

Nuestra fuente nos explica por qué el cantautor perdió la mansión de Miami, donde vivió alrededor de 12 años con su exesposa.

“Alejandro dejó de pagar a propósito. No porque no tuviera con qué saldar la deuda de alrededor de siete millones de dólares (126 millones de pesos). Prefirió que el banco se quedara con el dinero que ya había pagado a que ella recibiera la mitad del costo total de la propiedad”, expresó.

Según nos contaron, Sanz dejó perder su mansión en Miami para no dar a Raquel alrededor de siete millones de dólares. / Grosby Group y redes sociales

Y añadió: “Ella le exigía el 50% de toda su fortuna, alegando que le había dedicado todo su tiempo a sus negocios sin un sueldo. La verdad, sus pretensiones eran injustas. La venta de la finca en España tampoco fue por necesidad”.

Además, nos dijo que le congelaron las cuentas bancarias porque su exesposa pidió esta medida para que no dejara a sus hijos sin sustento.

“Lo peor es que hasta tuvo que pagar un retroactivo millonario de pensión alimenticia por el tiempo que no pudo disponer de su dinero. Alejandro ha sido espléndido con las madres de sus hijos: a Jaydy le dio la pensión de su hija y a ella de 15 mil dólares mensuales hasta que Manuela cumplió 18 años. A Valeria, la mamá de su hijo Alexander, le compró un departamento en Miami. Le dio camioneta de lujo y una pensión de cerca de 20 mil dólares mensuales. A los hijos pequeños, en 2019, les daba 20 mil dólares mensuales a cada uno, más seguros, escuela, y más”, dijo.

Alejandro Sanz es una persona muy espléndida con sus hijos / Grosby Group y redes sociales

Nuestra fuente también revela que Raquel le bajó a sus exigencias, ya que los abogados de Sanz descubrieron su peligroso nexo con la secta Nxivm, de Keith Raniere (actualmente en prisión), cuando adquirió la franquicia de los jardines de niños Rainbow.

“Alejandro lleva años en esta industria. Tiene su propia empresa que controla todos sus ingresos y egresos. ¿Quién puede creer que tiene problemas económicos, cuando en 2023 vendió 100 fechas con la gira ‘Sanz en vivo’ alrededor del mundo, con la cual gana varios millones de dólares por evento? Además, está la venta de mercancía, que le genera de 50 a 75 mil dólares por show. Más las regalías por derechos de autor que cobra por decenas de canciones. A lo que se suman los ingresos de Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Agregando las ganancias de su marca AS, de artículos de lujo para hombre y mujer”, mencionó.

Alejandro Sanz no tiene ningún tipo de problema económico / Facebook: Alejandro Sanz

Nuestra fuente afirma que Alejandro tiene muchas propiedades y una economía sana. Comenta que la depresión le viene por otras cosas.

“Al menos tiene dos casas y dos departamentos de lujo, entre Miami, Madrid y Nueva York. Alex no tiene problemas económicos, sino emocionales. Esto, al darse cuenta, en el caso de sus dos últimas parejas (Raquel y Rachel) que había interés económico y no de amor. Además, fue él quien rompió con Rachel, porque ella le exigía matrimonio e hijos, algo que después del tormentoso divorcio con Perera, no está dispuesto volver a vivir”, concluyó.

Supuestamente, Rachel le exigía casarse y tener hijos con él, pero Alejandro no quería. Por eso terminó con ella. / Grosby Group y redes sociales

¿Qué se ha dicho de las supuestas deudas de Alejandro Sanz?

El sitio de internet Informalia y otros medios han afirmado que la salud mental de Alejandro podría ser inestable debido a problemas económicos.

En estas informaciones, se dice que el intérprete de “Corazón partío” tiene una deuda de 15 millones de euros (200 millones de pesos). Señalan que Sanz fue víctima de un fraude hace cinco años.

Supuestamente uno de sus amigos cometió irregularidades en sus cuentas bancarias y lo involucró. Las autoridades hacendarias le piden una parte de esos 15 millones de euros, que hasta el momento presuntamente no ha podido saldar, a pesar de que vendió dos de sus propiedades, una en Miami, Estados Unidos, y otra en Madrid, España.

En las últimas semanas, se ha especulado que Alejandro Sanz tiene deudas millonarias / Grosby Group y redes sociales

