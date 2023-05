Alejandro Sanz reaparece en redes tras preocupante mensaje de salud: “No quiero suspender la gira”

Alejandro Sanz agradeció la muestras de cariño que recibió después de compartir que no se encontraba en un buen momento.

Luego de compartir en sus redes sociales que no atravesaba un buen momento de salud emocional y posiblemente física, el cantante Alejandro Sanz reapareció en Twitter para calmar a sus seguidores y las especulaciones con respecto a su salud, en especial porque está en medio de una gira mundial.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”, escribió Alejandro el pasado 27 de mayo.

Alejandro Sanz lanzó un mensaje en redes sociales donde preocupó a sus seguidores al asegurar que no está bien / Instagram: @alejandrosanz

En este nuevo mensaje compartido por Alejandro, el famoso aseguró que aunque no se encuentra del todo bien, pues solo hay una pequeña luciérnaga de luz en él, buscará hacer todo lo posible para que la gira que tenía planeada salga de acuerdo a los planes, mientras él continúa recuperándose.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, escribió en Twitter Alejandro Sanz.

Aunque nuevamente no dio muchos detalles respecto a su padecimiento, pidió a sus seguidores que tuvieran compasión y solidaridad con él para que entendieran que busca salir adelante pese a la adversidad que enfrenta y agradecido a todos los que le han dado muestras de cariño en los últimos días.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, concluyó

Rápidamente, el mensaje del cantautor de 54 años de edad se volvió viral debido a las muestras de apoyo que recibió, pues entre los comentarios de los internautas se puede leer que le dijeron que no está solo y que estarían para él y levantarle el ánimo con buenos deseos.

“Aquí estamos tu ejército de corazones mandandote todo nuestro amor y mucha luz”, “Sumergirnos para emerger, te abrazo con el alma. Beautiful soul”, “arriba corazones”, “Estamos contigo y si tienes que reposar pues hazlo que tú público que te quiere sabrá entender”, “Si no te sientes bien, cancela la gira, tus fans te van a entender. Y si decides realizarla, que sea una especie de desahogo, de sanación”, “lo importante es que estés bien”, fueron las reacciones en redes.

Alejandro Sanz agradeció las muestras de cariño de sus seguidores / Instagram: @alejandrosanz

