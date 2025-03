Aleska podría quedar en prisión tras detención en ‘La casa de los famosos All-stars’

La detención de Aleska tras su expulsión de ‘La casa de los famosos All-stars’ sigue dando mucho de qué hablar. La venezolana fue aprehendida durante la noche del pasado 10 de marzo por el supuesto robo de tres relojes en 2024 con valor de 10 millones.

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, la joven tenía una orden de aprehensión en su contra. No obstante, contaba con un amparo que le permitió participar en el reality, pues la casa en la que se lleva a cabo se ubica en México.

Sin dar mayores detalles, mencionó que el amparo se había “vencido”, y ese sería el motivo por el que la autoridad la arrestó al salir de la casa tras su eliminación del concurso. Actualmente, la modelo se encuentra en el reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Los agentes le leyeron sus derechos y se la llevaron / Instagram

Aleska habría sido detenida “ilegalmente”

En medio de toda esta situación, Michelle Roxana Castellanos, hermana de la celebridad, lanzó un comunicado asegurando que Aleska fue detenida de forma “ilegal”, pues no existe una orden de aprehensión en su contra.

También sostuvo que el caso habría sido fabricado por su expareja, Javier Rodríguez Borgio, quien en su momento las acusó de, presuntamente, robarle unos relojes.

“Me ha estado enviando mensajes de amenazas justo en el momento en el que la policía llegó a detener ilegalmente a Aleska en la Ciudad de México. Hago responsable a Rodríguez Borgio y a las autoridades corruptas que permitieron este acto ilegal. No vamos a quedarnos callados. Exigimos justicia”, puntualizó.

Comunicado hermana de Aleska Génesis / Redes sociales

¿Aleska quedará en libertad tras detención en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Tras varias horas de incertidumbre, el periodista Carlos Jiménez, más conocido como C4 Jiménez, reportó que, en las próximas horas, se llevará a cabo la primera audiencia en relación con el caso de Aleska.

De acuerdo con el también presentador, en esta audiencia se dictaminará si queda absuelta de los cargos o es vinculada a proceso, ya sea en libertad o desde la cárcel.

“Puede que el juez no la vincule a proceso, si no hay delito, si no hay pruebas. Puede que la vincule y la deje en libertad, si considera que no hay riesgo de fuga. Yo creo que la fiscalía va a buscar que, si la vinculan, le den prisión preventiva justificada. En este caso, la fiscalía aportará pruebas de que viaja a Estados Unidos”, expresó en entrevista para ‘Sale el sol’.

Durante la conversación, descartó la posibilidad de que el show haya “sacado” a la famosa por esta situación, señalando que, incluso si llegaba a la final, la autoridad hubiera esperado para detenerla.

Hermana de Aleska insiste en que todo es una “venganza”

Por otra parte, la hermana de Aleska, en entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, resaltó que su expareja, Javier Rodríguez Borgio, supuestamente gestó una “venganza” contra su familia después de que ella lo dejara por haberla engañado.

Según el testimonio de Michelle, Rodríguez Borgio le advirtió que, si no reanudaban la relación, usaría su “poder” para perjudicar a su familia.

También mencionó que no ha podido comunicarse con su hermana y desconoce si la autoridad la vinculó a proceso o no.

