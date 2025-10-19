Así luce hoy el niño que interpretó a Chancho en Nacho Libre y ahora vende autos

En 2006, la película “Nacho libre” dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jack Black conquistó al público con su humor irreverente y entrañables personajes.

Uno de los más recordados fue Chancho, el pequeño amigo del monje luchador. Este entrañable niño fue interpretado por Darius Rose, un actor infantil que, tras este papel, desapareció del ojo público.

¿Quién es Darius Rose, Chancho en Nacho libre?

Darius Rose nació en Nueva York, Estados Unidos, y creció en Los Ángeles. Darius Rose debutó en el cine con una participación en “Bruce Almighty” (2003), donde compartió escena con Jim Carrey.

Su siguiente aparición fue en “Nacho libre” (2006), donde su personaje de Chancho se ganó el cariño del público por su ternura y simpatía.

Después de este éxito, Rose participó en Lower Learning (2008) y “Mr. Sadman” (2009), pero tras estas producciones, su carrera en la actuación llegó a su fin.

¿Qué fue de Darius Rose, Chancho de Nacho libre y cómo luce?

Tras su retiro de la actuación, Darius Rose optó por llevar una vida alejada de los reflectores. En 2021, un usuario de Reddit compartió una fotografía en la que aseguraba haber encontrado a Rose trabajando en una agencia de autos.

El exactor infantil ahora luce más delgado con menos cabello y unos lentes y un gafete con su nombre Darius Rose.

Tiempo después, otra persona afirmó en redes sociales que su vendedor de autos era “Darius Rose de Nacho Libre”, lo que volvió a avivar la curiosidad sobre el paradero del actor.

¿Por qué Darius Rose, quien interpretó a Chancho en Nacho Libre, decidió retirarse de la actuación?

El motivo por el que Darius Rose se alejó de la actuación tras su último papel en 2009 sigue siendo un misterio. El actor no tiene redes sociales y jamás ha dado entrevistas al respecto, por lo que su salida del mundo de la actuación permanece en incógnita.

Lo que sí es cierto es que, en redes sociales, se han viralizado aquellas fotografías de 2021 en las que sus fans aseguran haberlo encontrado de una manera muy inesperada.

Muchos fans coinciden en que Darius Rose tenía una carrera prometedora tras su participación en Nacho Libre y lamentan su retiro de la actuación. Sin embargo, se desconoce por completo el motivo por el que decidió no continuar en el medio.

Darius Rose de Nacho Libre: así luce hoy el inolvidable Chancho. / IMDB

¿De qué trata Nacho libre y quienes actuaron en la película?

La película “Nacho libre” es una comedia estrenada en 2006, dirigida por Jared Hess (también director de Napoleon Dynamite) y protagonizada por Jack Black.

La película narra la vida de Ignacio, conocido como Nacho, un cocinero que trabaja en un monasterio mexicano donde se encarga de cuidar a niños huérfanos. A pesar de llevar una existencia modesta, sueña con convertirse en luchador profesional. Como los monjes desaprueban la lucha libre, decide participar en combates de forma clandestina bajo el nombre de “Nacho libre”, con la intención de ganar dinero y mejorar la alimentación de los niños del orfanato.

Esta comedia combina elementos de humor, ternura y acción, con una estética muy particular y llamativa. Está basada en la historia real de Fray Tormenta, un sacerdote mexicano que se convirtió en luchador enmascarado para sostener económicamente su orfanato.

Reparto principal:



Jack Black

Ana de la Reguera

Héctor Jiménez como Steven / Esqueleto, compañero de lucha de Nacho

Darius Rose como Chancho, uno de los niños del orfanato

Richard Montoya como Guillermo

Peter Stormare como Emperor

Silver King como Ramses, el luchador más famoso

