¡Cecilia Toussaint es imparable! Cumple 50 años de carrera y ahora es Candelaria en Guardián de mi vida

Cecilia Toussaint está de manteles largos. Cumplir 50 años dentro del medio del espectáculo se dice fácil, pero para ella ha sido una lucha poder seguir vigente y caminando de la mano con las nuevas formas de trabajo.

Para este festejo, participa como actriz en ‘Guardián de mi vida’ y está lanzando una agrupación junto a amigos, llamada ‘Madre Perla’.

Ha combinado a la perfección su carrera como actriz con la de cantante / Fotos: archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cómo se mantiene vigente Cecilia Toussaint en 2026 tras 50 años de carrera?

Pese a tener una carrera consolidada, la actriz y cantante destacó la importancia de estar en constante actualización: “Aprender de las nuevas generaciones es enriquecedor. La industria ha avanzado y también tenemos que hacerlo”.

Toussaint admite que no ha sido sencillo adaptarse a los cambios en la industria del entretenimiento.

“Todos los días tengo ganas de ser mejor persona, en todos los aspectos, y estoy dispuesta a aprender, es lo que me mantiene firme, adelante y vigente”. Cecilia Toussaint

En cuanto a la música, Cecilia añade: “Claro que todo ha sido nuevo para mí y cuesta trabajo esta nueva forma de trabajar con las plataformas. Además, confieso que no me gusta, porque siento que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer de otras formas; sin embargo, uno se tiene que adecuar y en el camino voy aprendiendo, pero mi motor es la pasión y el amor profundo que le tengo a la profesión”.

Cecilia Toussaint / Fotos: archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cómo trabaja Cecilia Touissaint en ‘Guardián de mi vida’ con 50 años de carrera?

Para Cecilia, estar con nuevas generaciones es conocer lo que piensan ahora. “Justo me pasó ahorita con Guardián de mi vida: Aprendí muchísimo y le ha ido muy bien”.

El recibimiento del público ha sido bueno y estoy contenta, porque es un proyecto hecho con mucho cuidado y cariño. No había trabajado con Juan Osorio nunca y, la verdad, me voy gratísimamente sorprendida. Es un gran equipo. Cecilia Toussaint

También habla del elenco de ‘Guardián de mi vida’ y dice: “Tuve muchas escenas con Alejandro Camacho, (Rodrigo) Murray, por supuesto que con Silvia Navarro, y de verdad que todos son grandes actores. Además, con estas nuevas generaciones que vienen con todo. Ha sido una experiencia enriquecedora”.

Para la intérprete, estos 50 años han sido gratificantes y reitera que el amor que siente por su profesión crece cada día. / Fotos: archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cómo es el personaje ‘Candelaria’ en ‘Guardián de mi vida’ que Cecilia Toussaint interpreta?

Cecilia confiesa que admira a su personaje por cómo ha salido adelante, luchando por su familia, como ella lo ha hecho. “‘Candelaria’ es una mujer muy trabajadora. Ahí me identifico. Una mujer que tuvo que sacar adelante su vida, pese a las circunstancias que le tocaron. Una mujer que sufrió en el amor y que guardó un secreto por muchos años, y que cuando se destapa hace caos.

“Para mí, mi familia es mi prioridad siempre y por encima de cualquier cosa. Soy una intérprete que ama profundamente su trabajo y que me pongo donde me pueda expresar y donde pueda compartir”. Cecilia Toussaint

Lleva alrededor de 30 años con Alfonso André / Fotos: archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cómo han sido los 50 años de trayectoria como actriz de Cecilia Toussaint?

Para la intérprete, estos 50 años han sido gratificantes y reitera que el amor que siente por su profesión crece cada día. “Es impresionante que uno podría pensar en el retiro o que estamos cansados, y sí, lo estoy, no tengo 20 años y claro que ciertos rigores que tenemos en nuestra profesión me son un poco más difíciles; sin embargo, cada día me gusta y me entusiasma más mi trabajo, como actriz y cantante”.

Comenzó su carrera en la década de los 70, en la agrupación La Nopalera / Fotos: archivo TVNotas y redes sociales

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¿Cuál es el proyecto musical Madre Perla de Cecilia Toussaint?

Sumado a esto, y para concluir, nos habló de su nuevo proyecto musical titulado Madre Perla. “Simplemente somos cuatro personas a quienes les gusta tocar juntos y trabajar. Ya habíamos colaborado, entre dos o tres, o bien uno con el otro, pero ahora que estamos los cuatro ha sido increíble.”.

Nos gusta estar en el escenario; disfrutamos nuestra compañía. Lo que está padre es que la idea era no solo tocar, sino crear música nueva y ver qué sucedía con nosotros cuatro, con nuestra energía y química. El resultado ha sido maravilloso. Cecilia Toussaint

Cecilia nos cuenta cómo se va desarrollando su trabajo con el grupo y explica que: “La idea original era hacer un disco y pocas presentaciones, pero las cosas se están dando de forma natural y ahora tenemos esto y cada uno con sus proyectos personales”.

Cecilia Toussaint mantiene su faceta musical en su agrupación Madre perla / Fotos: archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es Cecilia Toussaint?

Nacida en la CDMX, comenzó su carrera en la década de los 70 , en la agrupación La Nopalera.

, en la agrupación La Nopalera. Participó en varios grupos de rock y en 1984 lanzó su primer disco como solista.

y en lanzó su primer disco como solista. Su faceta de actriz la inició en 1978 , en el largometraje ‘ El servicio '.

la inició en , en el largometraje ‘ '. Ha trabajado en filmes como ‘ Frida’ , ‘naturaleza viva’, ‘Dama de noche’, ‘Coco’ y ‘Loco por ella’.

, ‘naturaleza viva’, ‘Dama de noche’, ‘Coco’ y ‘Loco por ella’. En televisión la hemos visto en telenovelas como ‘Martín Garatuza’, ‘En carne propia’,’ Agujetas de color de rosa’, ‘Yo no creo en los hombres’ y recientemente ‘Marea de pasiones’.

Ha lanzado 13 discos de estudio, dos en vivo y ha participado con otras agrupaciones, como Caifanes.