Alejandra Capetillo revela el diagnóstico que la llevó al hospital: “Fue muy doloroso”

Los primeros días de julio, Alejandra Capetillo fue trasladada de emergencia a un hospital tras presentar fuertes dolores que requirieron atención médica.

En ese momento no reveló cuál era su diagnóstico; sin embargo, ahora la influencer rompió el silencio y contó qué fue lo que enfrentó y cómo ha sido su proceso de recuperación.

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La influencer Ale Capetillo fue hospitalizada / Redes sociales.

¿Qué diagnóstico recibió Alejandra Capetillo tras ser hospitalizada?

El 2 de julio, Ale Capetillo compartió una serie de historias en Instagram que terminaron con una imagen de ella canalizada en una silla de hospital.

En la primera contó que despertó durante la madrugada con fiebre. En la siguiente publicación, ya desde el hospital, compartió una fotografía sentada en una silla con el mensaje “Y acabé aquí hermanas”.

Más tarde publicó otra imagen en la que se le veía canalizada y explicó que los médicos habían sospechado de una apendicitis; sin embargo, fue descartada.

La influencer no reveló su diagnóstico hasta días después, cuando compartió un video junto a su hermana en el que relató cómo fue su experiencia en el hospital y finalmente dio a conocer que los médicos le detectaron un quiste hemorrágico.

“Fue muy doloroso, desde que me vieron lo del quiste hemorrágico y que no puedo hacer absolutamente nada de ejercicio.” Ale Capetillo

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Ale Capetillo hospitalizada / IG: alecapetilloga

¿Qué es un quiste hemorrágico y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con MedlinePlus, un quiste ovárico hemorrágico es un saco lleno de líquido que se forma en el interior o sobre el ovario. Generalmente se desarrolla durante el proceso de ovulación, cuando un pequeño vaso sanguíneo se rompe y provoca un sangrado dentro del quiste.

Los síntomas más frecuentes son dolor intenso en la parte baja del abdomen , sensación de presión o hinchazón y en algunos casos, alteraciones en el ciclo menstrual. Cuando el quiste se rompe o provoca otras complicaciones, puede causar un dolor intenso que requiere atención médica inmediata, lo que probablemente sucedió con Ale Capetillo.

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¿Cómo ha afectado la recuperación de Alejandra Capetillo a su salud mental?

En la misma conversación en la que Ale reveló su diagnóstico, comentó que una de las recomendaciones para su recuperación fue no hacer ejercicio y solamente caminar lo indispensable, lo cual estaba afectando su salud mental.

La influencer declaró que se siente muy triste al no poder hacer ejercicio por las mañanas, como ella está a acostumbrada

Ale Capetillo se casó en 2025 con el empresario libanés Nader Shoueiry, en una íntima boda religiosa en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo.

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