Clara Chía es captada perreando y en estado inconveniente sin Piqué, ¡claramente la pasa muy bien!

Clara Chía ya había sido captada de fiesta, por primera vez, en una región llamada Premiá de Mar, luego de que Piqué viajó a visitar a sus hijos en Miami.

Parece ser que Gerard Piqué no ha pasado tiempo con su ahora pareja, Clara Chía Martí, ya que nuevamente filtraron imágenes de que presuntamente la joven estaría de fiesta, muy a gusto, sin su novio.

Cabe recordar que hace unos días también se viralizaron diversas instantáneas en las que Chía fue captada de fiesta en una región llamada Premiá de Mar, mientas que el exfutbolista viajó a Miami a su visita mensual con sus hijos.

Sin embargo, esta no habría sido la única diversión que tuvo la novia de Piqué, sino que en Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain destaparon nuevas fotos de Clara en un estado inconveniente.

Clara Chía salió con sus amigos, de fiesta, mientras Piqué estaba en Miami con sus hijos / YouTube: @jordimartinpaparazzi

En las imágenes de la transmisión de este 9 de mayo, se puede ver cómo supuestamente a Chía Martí se le pasaron la copas al lado de diversos amigos.

Pero eso no es todo, ya en el programa de espectáculos mostraron un video en el que aparentemente la novia de Gerard Piqué está perreando a media calle.

Estas fueron las imágenes de Clara Chía en Chisme No Like:

Pese a que se desconoce sin son verídicas las imágenes, así como el video, Javier Ceriani, externó su contundente opinión al respecto.

Clara Chía presuntamente salió con sus amigas a tomarse unas copas, sin su novio Piqué. / Twitter: @ClaGerFans

“Ahí está Clara Chía, con otra mujer, divirtiendose, están tomando alcohol, tiradas en el piso, con las piernas para arriba… Es la verdadera Clara Chía… Esta no es la Clara Chía que vemos con Piqué, toda ‘modosita’, esto es a lo que le tiene miedo Shakira”, comentó Javier.