Conductora de televisión hospitalizada de emergencia por una extraña enfermedad: “Una condición dolorosa”

Catherine Castro, conductora de televisión y modelo, encendió las alarmas al dar a conocer que había sido hospitalizada de emergencia. A través de historias de Instagram, la celebridad mostró un par de fotografías desde el nosocomio, junto con una breve explicación de lo que estaba pasando.

¿Qué le pasa a Catherine Castro?

Hace poco, Catherine Castro contó que había sido hospitalizada y que estaba en proceso de revisión. En ese momento, no quiso adelantarse, pero dejó ver su esperanza de que todo se tratara de una “simple bobería”.

Asimismo, señaló que se estaba sintiendo mucho mejor, ya que tenía ganas de hacer muchas cosas y “comerse al mundo”.

“Hace muchos años no caía en un hospital tampoco recuerdo haber llamado al 911 nunca antes, pero bueno siempre hay una primera vez supongo. Sé que estamos mejorando porque tengo ganas de un sancocho y quiero comerme todo de (uno), pero aún andamos aquí”, expresó.

Admitió que todo esto había sido algo difícil de procesar y esperaba poder salir pronto de la clínica. Agradeció el apoyo de los fans, su mamá y los médicos que la atienden, asegurando que su amor y cuidados la curarán pronto.

“Nada, aquí dándoles un update , les mando un abrazo desde mi suite. Lamento haber cancelado hoy el evento ,yo de verdad deseaba mucho poder compartir con ustedes. Sé que lo haremos después y será aún mejor” Catherine Castro

¿Cuál es el estado de salud de Catherine Castro hoy, lunes 3 de noviembre?

Posteriormente, la conductora mencionó que sus doctores no habían podido detectar la enfermedad que la está aquejando, pues algunos le dicen que “todo está bien”, mientras que otros le recomiendan más estudios.

“Nunca he dado mi salud por seguro, pero jamás aceptaba que iba a ingresar a hospitales porque trabajo mucho para cuidar de ella. Hoy, lamentablemente me ataca una condición que aún ningún Dr. ha podido detectar o identificar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra y los estudios salen perfectos. Es una condición bien agresiva, dolorosa, incómoda y que además de mi físico me afecta emocionalmente”, indicó.

Y agregó: “Y sí, aunque siempre estoy haciendo chistes y sonriendo, no quita que en mi silencio experimente una vulnerabilidad que comienzo a manifestar ahora. Aún así estoy enfrentando esta condición con más fuerza de la que ella me ataca, con amor y sobre todo con fe de que si Dios me puso aquí es porque soy su guerrera mayor”

Actualmente, ya se encuentra en casa y volvió a agradecer el gran apoyo que le han ofrecido sus seres queridos.

“Los quiero, gracias por tantos mensajes de amor. Gracias, mi comunidad, o sea, ustedes; ¡Es bien, bien bonita y noble! ¡Gracias por ser y existir! Si estás pasando por alguna condición, sube la cabeza mi fiera, que aquí estamos pa’ meter mano y sonreír hasta el último aliento”, concluyó.

¿Quién es Catherine Castro, conductora de televisión?

Catherine Paola Castro, conocida solamente como Catherine Castro, es una conductora y modelo originaria de Puerto Rico. Participó en Nuestra Belleza Latina en 2015, quedando en segundo lugar.

Ha participado en muchos programas de televisión como ‘En La Mañana’ de TeleOnce. Actualmente, trabaja en ‘Lo Sé Todo’ del canal WAPA Televisión.

Tiene 417 mil seguidores en Instagram. Se desconoce si tiene pareja o hijos. Se ha dicho muy creyente de Dios y confía en que él la ayudará con su enfermedad.

