Famoso actor de “Nikita” y “The missing” muere a los 72 años tras dura batalla contra el cáncer

El cine europeo y hollywoodense están de luto tras la muerte del actor francoturco Tchéky Karyo, quien participó en más de 80 películas.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la cadena pública Franceinfo, donde informaron que el actor murió este viernes a los 72 años.

Karyo trabajó con algunos de los directores más importantes de Europa y Hollywood, desde Luc Besson hasta Ridley Scott. Su carrera, que abarcó más de cuatro décadas, lo convirtió en uno de los intérpretes franceses más destacados de su generación.

Murió Tchéky Karyo recordado por “Nikita”, su familia confirma la causa. / IMDB

¿De qué murió el actor Tchéky Karyo?

Según el comunicado oficial emitido por su familia, Tchéky Karyo murió a causa de un cáncer. Su esposa, Valérie Keruzoré, y sus hijos expresaron su profundo dolor al anunciar la noticia.

Aunque el actor llevaba tiempo alejado de los focos, se sabía que atravesaba un delicado estado de salud en los últimos meses.

La muerte del intérprete ha conmovido tanto a la industria cinematográfica francesa como a los fanáticos internacionales que lo recuerdan por su trabajo en cintas como “Nikita”, “El oso” y “Bad boys”. En redes sociales, actores, cineastas y seguidores han compartido mensajes recordando su talento.

Murió Tchéky Karyo recordado por “Nikita”, su familia confirma la causa. / IMDB

¿Qué tipo de cáncer tenía el actor Tchéky Karyo?

Hasta el momento, la familia del actor no ha revelado el tipo exacto de cáncer que padecía. El comunicado oficial solo menciona que su fallecimiento fue consecuencia de esta enfermedad.

Tchéky Karyo había mantenido en privado su estado de salud, y aunque algunos medios franceses reportaron que había disminuido su carga de trabajo en los últimos años, el actor no había hecho declaraciones públicas sobre su diagnóstico.

Murió Tchéky Karyo recordado por “Nikita”, su familia confirma la causa. / Redes sociales

¿Quién fue Tchéky Karyo y en qué películas actuó?

Nacido en Estambul en 1953, de orígenes griegos y turcos, Karyo se trasladó a Francia desde niño, país donde desarrolló toda su carrera artística.

Su debut en el cine ocurrió en 1982 con la película “La balance”, que le valió una nominación al premio César como mejor actor revelación.

El reconocimiento internacional le llegó a finales de los años 80 con El oso (1988), de Jean-Jacques Annaud, y más tarde con “Nikita” (1990), dirigida por Luc Besson, donde interpretó a un agente.

También formó parte de producciones como:

“1492: La conquista del paraíso” (1992) de Ridley Scott.

“El beso del dragón” (2001) junto a Jet Li

“Bad Boys” (1995) de Michael Bay.

“Robando vidas” (2004) con Angelina Jolie.

Karyo se consolidó como un actor versátil que pasaba del cine de autor francés al cine comercial internacional.

En los últimos años volvió a ganar popularidad gracias a su papel como el detective Julien Baptiste en la serie británica “The missing” (BBC) y su spin-off Baptiste.

