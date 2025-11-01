El dolor de Robert De Niro: cinco detenidos por la trágica muerte de su nieto Leandro tras una sobredosis

La tragedia que estremeció a la familia de Robert De Niro vuelve a los titulares: cinco personas fueron detenidas por la muerte de su nieto Leandro, quien falleció por sobredosis en 2023 tras consumir pastillas adulteradas. La investigación, que se extendió por más de dos años, apunta a una red de distribución que podría enfrentar penas de cadena perpetua.

Robert De Niro pidió respeto a la privacidad de su familia tras la dolorosa pérdida de su nieto Leandro.



¿Quién fue Leandro De Niro-Rodríguez, el nieto de Robert De Niro y cómo murió?

Leandro Anthony De Niro-Rodríguez tenía solo 19 años cuando fue encontrado sin vida en un apartamento de Manhattan el 2 de julio de 2023. Era el único hijo de Drena De Niro, hija del actor Robert De Niro y de la actriz Diahnne Abbott. Su muerte no solo sacudió a su familia, sino también a los fans del actor.

El informe del médico forense de Nueva York reveló que Leandro murió por los efectos combinados de diferentes sustancias nocivas. La causa fue catalogada como una “sobredosis accidental”.

Drena compartió su dolor en redes sociales con un mensaje que conmovió a miles “No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu mamá”.

Días después, denunció públicamente que alguien le había vendido a su hijo “pastillas con fentanilo a sabiendas de que estaban adulteradas”, lo que impulsó a las autoridades a intensificar la investigación.

Leandro De Niro-Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro, falleció a los 19 años por sobredosis en Nueva York.

¿Quiénes son los cinco detenidos por la muerte de Leandro De Niro-Rodríguez y qué cargos enfrentan?

La DEA (Administración para el Control de Drogas) confirmó a la revista People la detención de cinco personas vinculadas con la muerte de Leandro. Los sospechosos enfrentan cargos graves por distribución de narcóticos adulterados con fentanilo, una sustancia letal incluso en dosis mínimas.

Según fuentes citadas por NBC Nueva York, los detenidos podrían enfrentar cargos de homicidio por la venta de drogas que provocaron la muerte del joven. Las penas podrían alcanzar hasta cadena perpetua, dependiendo de las pruebas que se presenten en el juicio.

Este avance marca un nuevo capítulo en una investigación que ha durado más de dos años y que busca desmantelar una red de distribución que operaba en Nueva York.

Recordemos que el primer arresto ocurrió en julio de 2023, cuando fue detenida Sofía H. Marks, señalada como la mujer que le vendió las drogas a Leandro. De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, Marks fue acusada de distribuir narcóticos adulterados con fentanilo.

Aunque no se ha confirmado si se declaró culpable, su detención fue clave para el avance del caso. Las autoridades sospechaban que detrás de ella había una red más amplia, y los nuevos arrestos parecen confirmar esa teoría.

La DEA confirmó la detención de cinco personas por distribuir fentanilo vinculado a la muerte de Leandro De Niro-Rodríguez.

¿Cómo ha reaccionado la familia De Niro tras la muerte de Leandro y qué buscan con los arrestos?

Desde la muerte de Leandro, la familia De Niro ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, Drena ha sido una voz activa en la lucha contra el consumo de drogas adulteradas. En entrevista con The Guardian, expresó: “Era un joven con talento y sensibilidad artística”, dijo sobre su hijo. “Su muerte debe servir para alertar a otros sobre el peligro invisible del fenta..”

Robert De Niro también se pronunció en julio de 2023, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo respeto por la privacidad de su familia.

“La pérdida es profundamente dolorosa. Siempre recordaré a mi nieto por su energía, su amor y su espíritu generoso” Robert De Niro

Con los nuevos arrestos, las autoridades esperan cerrar uno de los capítulos más tristes en la vida del reconocido actor y su familia.