¿Frankie Muniz, de ‘Malcom, el de en medio’, está grave? Así fue el terrible choque que lo llevó al hospital

Además de la actuación, Frankie Muniz ha demostrado su amor por el automovilismo, y desafortunadamente no se ha podido librar de los accidentes que están a la orden del día, tal y como le paso en NASCAR hace algunos meses. Ahora, ha trascendido que el actor nuevamente fue víctima de un choque, ¿qué pasó y cómo está? Aquí te lo revelamos.

Frankie Muniz NASCAR / Captura de pantalla de ig: @frankiemuniz

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¿Cómo fue el choque de Frankie Muniz en Daytona?

Según ha trascendido en las noticias internacionales, Frankie Muniz estaba conduciendo un Ford Mustang Dark Horse R, con el número 30, cuando de manera inesperada, se estrelló contra una barrera de neumáticos en el Circuito de Daytona, Florida.

Debido a lo fuerte de impacto, el equipo de emergencia rápidamente se acercó para auxiliar al actor y también piloto, y según se sabe, debieron cortar el techo del vehículo para sacar a Muniz y trasladarlo al hospital.

Hasta el momento no se han dado más detalles acerca del choque del protagonista de ‘Malcom, el de en medio’, ni tampoco se ha revelado cuáles fueron las causas del siniestro.

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¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz tras choque en Daytona?

Debido a lo impactante del choque que sufrió el actor, muchos se han preguntado cuál es su estado de salud, y afortunadamente el equipo Reaume, con el que corre Frankie, ha revelado que está bien y que por ahora es importante respetar su privacidad.

“Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación más exhaustiva y se encuentra consciente y alerta. Compartiremos las novedades a medida que estén disponibles. Gracias por su apoyo y por respetar la privacidad de Frankie en estos momentos”, se lee en la cuenta oficial del equipo.

Frankie Muniz was involved in an incident while practicing for today's Proud to Honor event at Daytona International Speedway. He was taken to a local medical facility for further evaluation and is awake and alert. We'll share updates as they become available. Thank you for your support and for respecting Frankie's privacy at this time. — Team Reaume (@TeamReaume) November 11, 2026

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¿Por qué Frankie Muniz estaba corriendo en Daytona?

Antes del terrible accidente que lo llevó al hospital, Frankie Muniz se encontraba practicando para la carrera benéfica de Mustangs por el Día de los Veteranos, misma que se iba a llevar a cabo este miércoles para un evento llamado Proud to Honor Veterans Day Classic.

Como era de esperarse, después del incidente, el actor y piloto quedó fuera del evento, esto con el objetivo de enfocarse en su salud.

A pesar de tener una de las carreras más prometedoras de la televisión, el actor decidió poner toda su atención en otra de sus pasiones: la velocidad. Y es por eso que en 2006 se metió de lleno al mundo del automóvilismo. Ya para 2024, el equipo Reaume Brothers Racing le dio a Frankie Muniz a la bienvenida oficial a la NASCAR.