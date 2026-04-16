Malcolm el de en medio: Critican a Nashla Aguilar por negar abrazo a actor de la serie, ¡esto pasó! VIDEO

La visita del elenco de Malcolm el de en medio a México generó furor entre los fans, pero también desató una inesperada controversia en redes sociales. La actriz mexicana Nashla Aguilar fue blanco de críticas luego de que se viralizara un video en el que presuntamente ignora a Christopher Masterson, conocido por interpretar a Francis en la serie. ¿Qué pasó exactamente?

Malcolm, Reese y Francis juntos otra vez: la química que los convirtió en una familia televisiva inolvidable en Malcolm el de enmedio sigue viva. / Foto: Redes sociales

¿Por qué el elenco de Malcolm el de en medio visitó México?

Varios de los protagonistas de Malcolm el de en medio visitaron México recientemente para promocionar su nueva serie: La vida sigue siendo injusta.

Los actores Frankie Muñiz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) estuvieron en Venga la alegría para una entrevista que, dicho sea de paso, no fue incómoda como la de Katy Perry.

Además, los icónicos hermanos rebeldes que marcaron a toda una generación con sus vivencias adolescentes, también tuvieron un encuentro con creadores de contenido, influencers y otras figuras para poder ser entrevistados. Es aquí que ocurre la polémica.

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El clic entre Malcolm, Francis y Reese sigue intacto: los fans celebran el reencuentro de los actores de Malcolm el de enmedio que marcaron su infancia y adolescencia. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el “incómodo” momento entre el elenco de Malcolm el de en medio y Nashla Aguilar?

Todo comenzó cuando en su cuenta de TikTok, Nashla Aguilar compartió un vídeo en el que se acerca con los tres actores para tomarse una foto con ellos en el encuentro con celebridades.

La polémica surge cuando Nashla abraza y saluda primero a Frankie Muñiz, quien hace de Malcolm en la serie, pero cuando se acerca a Masterson (Francis), se interrumpe el abrazo y posa para la foto. Esta acción desató muchos comentarios en su contra:



"¿Le rechazaste un abrazo a Francis?”,

“Qué mal se vio, el saludo es para los tres, la empatía demuestra la educación” y,

“Definitivamente ella no es fan al no saludar a los 3".

La respuesta de Nashla no tardó en llegar, pues su TikTok lo tuvo que editar y el mensaje que acompañaba la publicación era el siguiente:

Me pidieron apurarme jaja, jamás le negaría un abrazo a Francis. Qué locura. Nashla Aguilar

Los usuarios aún debaten, ya que hay quienes sí aseguran que la regañaron para apurarse, y otros que creen que tenía que haber saludado a los tres.

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¿Quién es Nashla Aguilar y a qué se dedica?

Nashla Aguilar es una actriz y conductora mexicana que desde joven ha estado en el mundo del espectáculo, gracias a su participación en programas infantiles y juveniles de televisión.

Uno de sus primeros trabajos más recordados fue en el programa Código F.A.M.A., proyecto que la dio a conocer y que le ayudaría para participar en demás proyectos como Sueños y caramelos.

Su participación en Atrévete a soñar también es conocida, y fue apenas en 2023 cuando Nashla estuvo en la serie biográfica Ella soy yo, Gloria Trevi.

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