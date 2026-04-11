‘Dewey’ rechazó volver a interpretar su papel en Malcolm el de en medio ¿No era un pago justo?

El regreso de ‘Malcolm el de en medio’ emocionó a toda una generación, pero una ausencia sacudió a los fans: Erik Per Sullivan no volvió como Dewey. Aunque le ofrecieron una fortuna, el actor decidió mantenerse fuera del proyecto. Hoy, la verdad del por qué sale a la luz. La propia Jane Kaczmarek, inolvidable Lois, rompió el silencio y reveló la razón real detrás de la decisión del actor que conquistó al público mexicano como el más peculiar de los hermanos Wilkerson. ¿El sueldo millonario que le ofrecieron fue poco? ¡Te contamos!

Mira: Actriz de “Malcolm el de en medio” sorprende al casarse con su novio de adolescencia medio siglo después

Malcolm el de en medio / Captura de pantalla

¿Por qué Erik Per Sullivan rechazó regresar como Dewey en ‘Malcolm el de en medio’?

La pregunta es una de las más buscadas por los fans desde que se confirmó el regreso de ‘Malcolm el de en medio': ¿por qué Erik Per Sullivan rechazó volver como Dewey si la serie promete ser todo un éxito?

La respuesta la dio Jane Kaczmarek, actriz que interpretó a Lois, en una entrevista con el periódico The Guardian. Ahí confirmó que el actor sí fue buscado, sí hubo negociación y sí hubo una oferta millonaria, pero aun así decidió decir que no.

“Está estudiando a Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron una fortuna de dinero para que volviera, y él simplemente dijo: ‘No, gracias’” Jane Kaczmarek

Lejos de un conflicto, desacuerdo o mala relación con la producción, Erik Per Sullivan tomó una decisión totalmente personal: priorizar su vida académica y mantenerse alejado del foco mediático que dejó hace años.

Lee: Los hermanos de ‘Malcolm el de en medio’ protagonizan tierno reencuentro; ¡no lo vas a creer!, FOTO

Dewey de Malcolm el de en medio / Redes sociales

¿A qué se dedica Erik Per Sullivan actualmente y por qué se alejó de la actuación?

A diferencia de muchos niños actores, Erik Per Sullivan se retiró por completo de la industria tras el final de Malcolm in the Middle en 2006. Con el paso del tiempo, el intérprete de Dewey optó por una vida discreta y enfocada en los estudios.

Según reveló Jane Kaczmarek, actualmente estudia una maestría en Harvard, lo que explica por qué no se sintió atraído por volver a la actuación, ni siquiera con una oferta económica contundente sobre la mesa.

Este dato no solo sorprendió al público, también reforzó la imagen de Erik Per Sullivan como alguien que cerró de manera definitiva su etapa actoral, dejando a Dewey como un personaje icónico, pero del pasado.

¿Qué dijo Bryan Cranston sobre la decisión de Erik Per Sullivan de no volver a Malcolm el de en medio?

La versión de Jane Kaczmarek fue respaldada por Bryan Cranston, recordado por su papel de Hal, quien reveló que él mismo habló con Erik Per Sullivan para invitarlo formalmente al proyecto.

Cranston explicó que el actor reaccionó con entusiasmo por el regreso de la serie, pero fue claro respecto a su postura personal.

Bryan Cranston “Hablé con Erik y le dije: ‘¡Tenemos el show! Va a volver’. Él respondió: ‘Eso es fantástico’. Le dije que esperábamos contar con él, pero él fue muy claro y me dijo que no, que no le interesaba, aunque le parecía genial que el proyecto siguiera adelante”.

Incluso, djo que Erik Per Sullivan expresó buenos deseos para el elenco y el proyecto.

¿Quién interpretará a Dewey en el regredo de ‘Malcolm el de en medio’ y cuántos episodios tendrá?

Ante la ausencia de Erik Per Sullivan, la producción decidió recastar el personaje de Dewey, uno de los más queridos de la serie original. El elegido fue el actor canadiense Caleb Ellsworth-Clark, quien asumirá el reto de dar vida al cuarto hijo de Lois y Hal.

El regreso de ‘Malcolm el de en medio’ será concebido como una miniserie de cuatro episodios, bajo la supervisión del creador original Linwood Boomer y la dirección de Ken Kwapis, lo que ha elevado aún más las expectativas.

La historia mostrará a Malcolm años después del final original, cuando aparentemente ha logrado estabilidad lejos del caos familiar… hasta que un evento los obliga a reunirse.

Mira: Malcolm el de en medio regresa: revelan tráiler oficial y fecha de estreno en México de la nueva temporada

¿Cuándo se estrena el revival de Malcolm el de enmedio y quiénes regresan?

La nueva serie, titulada Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, se estrenó este 10 de abril de 2026 en Disney+ a nivel internacional, mientras que en Estados Unidos formará parte del catálogo de Hulu y Hulu on Disney+.

El elenco original que sí regresa incluye a:



Frankie Muniz como Malcolm

como Malcolm Bryan Cranston como Hal

como Hal Jane Kaczmarek como Lois

como Lois Justin Berfield como Reese

como Reese Christopher Masterson como Francis

Además, la trama incorporará una nueva generación con Leah, la hija de Malcolm, lo que promete renovar la dinámica familiar sin perder la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno.