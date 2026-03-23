Actriz de “Malcolm el de en medio” sorprende al casarse con su novio de adolescencia medio siglo después

A más de dos décadas del final de Malcolm el de en medio, sus protagonistas continúan generando interés entre el público. En esta ocasión, quien acaparó la atención fue Jane Kaczmarek, recordada por su papel como Lois, luego de darse a conocer que contrajo matrimonio a los 69 años con un antiguo amor de juventud.

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Jane Kaczmarek (Lois) / Redes sociales

¿Cómo se reencontraron Jane Kaczmarek y su esposo después de 50 años?

El reencuentro entre Jane Kaczmarek y Rusty Long tuvo lugar en 2024, cuando la actriz viajó a su estado natal, Wisconsin, para asistir a una reunión de exalumnos de la Greendale High School. Fue gracias a una amiga en común que ambos volvieron a coincidir tras cinco décadas sin contacto.

De acuerdo con lo relatado por la propia actriz en entrevista con la revista People, durante su juventud, Long era integrante del equipo de tenis de la escuela y mantenían una relación sentimental. Incluso, él le regaló una pulsera de identificación en una feria estatal, objeto que Kaczmarek ha conservado con el paso del tiempo.

Tras reencontrarse, la actriz señaló que la conexión fue inmediata. Esa misma noche, Long la acompañó a su casa y se despidieron con un beso. A partir de ese momento, mantuvieron comunicación constante, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su relación.

“Entramos en la sala de estar, que no se ha redecorado desde 1968, y nos besamos apasionadamente en el sofá”. Jane Kaczmarek para People

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Jane Kaczmarek / IMDb

¿Cuál es la historia de amor entre Jane Kaczmarek y Rusty Long?

Jane Kaczmarek y Rusty Long se conocieron en 1971, cuando ambos eran estudiantes de secundaria. Tras graduarse, sus vidas tomaron rumbos distintos y no volvieron a verse durante décadas.

Mientras Long desarrolló su carrera como abogado, también formó una familia: es padre de dos hijos y abuelo de dos menores de 7 y 11 años. Por su parte, Kaczmarek estudió Arte Dramático y consolidó su trayectoria en televisión, siendo ampliamente reconocida por su participación en Malcolm el de en medio.

En su vida personal, la actriz estuvo casada con el actor Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos: Frances, George y Mary Louisa. La pareja se divorció en 2010.

“Su padre (Whitford) se había casado un par de años antes. Y lo que más desean los hijos es que sus padres sean felices” Jane Kaczmarek

Décadas después de su separación inicial, el reencuentro entre Kaczmarek y Long dio paso a una nueva relación sentimental en una etapa distinta de sus vidas, con hijos adultos y trayectorias profesionales consolidadas.

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Jane Kaczmarek / Redes sociales X

¿Cómo fue la boda de Jane Kaczmarek con su amor de la secundaria?

La relación avanzó rápidamente tras su reencuentro. En febrero de 2025, Rusty Long le propuso matrimonio a Jane Kaczmarek durante una reunión con temática de Robert Burns, en medio de un brindis.

Meses después, en julio de 2025, la pareja celebró su boda en un granero ubicado en Wisconsin. La actriz describió la ceremonia como una “fiesta de verano”, en la que estuvieron presentes familiares cercanos, incluidos sus hijos.

De acuerdo con sus declaraciones a People, ambos se encuentran en una etapa en la que han tenido experiencias previas tanto personales como profesionales. Kaczmarek también señaló que sus hijos asistieron al enlace y manifestaron su entusiasmo por la unión.

El anuncio de la boda ha generado reacciones entre seguidores de la actriz, quienes la recuerdan por su participación en Malcolm el de en medio, serie que, a pesar del tiempo transcurrido desde su emisión, continúa vigente en la memoria colectiva del público.

“Estamos en esa etapa de la vida en la que ambos hemos tenido otras parejas. Nuestros hijos ya son mayores, nuestras carreras profesionales han ido bien. Es como un cuento de hadas.” Jane Kaczmarek para People

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